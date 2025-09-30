Confirmadas fechas exactas del pago de pensión octubre para el IMSS e ISSSTE

GENERANDO AUDIO...

El pago de pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) correspondiente octubre está próximo a llegar; aunque serán los pensionados del ISSSTE los que recibirán primero el pago. Estas son las fechas exactas en las que se depositará el monto correspondiente.

Fechas exactas del pago de la pensión del ISSSTE y el IMSS

ISSSTE

Los primeros en recibir la pensión son los pensionados del ISSSTE, pues el pago correspondiente octubre se hará el 30 de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial publicado en la página del Instituto.

IMSS

Mientras que los pensionados del IMSS recibirán el pago correspondiente a octubre el miércoles 1 de octubre. El Instituto cubre el pago de la pensión el primer día hábil del mes correspondiente.

¿Cuándo serán los siguientes pagos de la pensión?

De acuerdo con el calendario oficial, los pensionados del ISSSTE recibirán los siguientes pagos el 30 de octubre, el cual corresponderá para el mes de noviembre y el 28 de noviembre para cubrir diciembre.

Además, el calendario del ISSSTE marca que se pagará la primera parte del aguinaldo durante la primera quincena de noviembre.

Por su parte, el IMSS informó que el pago correspondiente a noviembre se hará el lunes 3 de ese mes. Y el pago de diciembre se hará el lunes 1 del último mes del año 2025.