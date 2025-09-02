Guía para retiros sin cargo de la Pensión Bienestar; conoce tu banco más cercano
Si eres beneficiario de la Pensión Bienestar, la forma más segura de retirar tu dinero sin pagar comisión es acudir directamente a una sucursal del Banco del Bienestar. Allí podrás hacer retiros y consultas de saldo sin cargos adicionales.
En caso de no tener un banco cercano, es posible usar cajeros o ventanillas de otros bancos, aunque sí podrían cobrar comisión por cada retiro o consulta de saldo.
Para ubicar la sucursal más cercana del Banco del Bienestar, consulta:
directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx
Bancos que cobran comisión por transacciones
De acuerdo con la Condusef, algunas instituciones que aplican cobros por transacciones son:
- Inbursa: retiros con tarjeta de débito o crédito, depósitos y pagos
- Banorte: retiros, consultas de saldo, pagos y servicios diversos
- Citibanamex: depósitos y pagos a tarjeta de crédito
- Afirme: retiros con tarjeta de débito, consultas y pagos de créditos
- Santander: retiros, consultas y pagos de tarjeta de crédito
- Scotiabank: retiros y depósitos
- BBVA: retiros y pagos de tarjeta de crédito
- HSBC: retiros, depósitos, consultas y pagos
- Banco Azteca: retiros, consultas y pagos
- Banco del Bajío: retiros y pagos de tarjeta de crédito
- NU: retiros y depósitos
Cómo consultar el saldo de tu Pensión Bienestar
Si quieres revisar tu saldo antes de retirar dinero:
- Llama al 800 900 2000
- Selecciona la opción “Consulta de saldo”
- Ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta del Bienestar
- Anota tu fecha de nacimiento
- El sistema mostrará tu saldo disponible
Además, la app del Banco del Bienestar permite consultar saldo y movimientos de manera rápida desde tu celular.