Guía para retiros sin cargo de la Pensión Bienestar; conoce tu banco más cercano

| 12:35 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Retira tu Pensión Bienestar sin comisión en el Banco del Bienestar y consulta saldo desde tu celular o teléfono
Foto: Cuartoscuro

Si eres beneficiario de la Pensión Bienestar, la forma más segura de retirar tu dinero sin pagar comisión es acudir directamente a una sucursal del Banco del Bienestar. Allí podrás hacer retiros y consultas de saldo sin cargos adicionales.

En caso de no tener un banco cercano, es posible usar cajeros o ventanillas de otros bancos, aunque sí podrían cobrar comisión por cada retiro o consulta de saldo.

Para ubicar la sucursal más cercana del Banco del Bienestar, consulta:
directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx

Bancos que cobran comisión por transacciones

De acuerdo con la Condusef, algunas instituciones que aplican cobros por transacciones son:

  • Inbursa: retiros con tarjeta de débito o crédito, depósitos y pagos
  • Banorte: retiros, consultas de saldo, pagos y servicios diversos
  • Citibanamex: depósitos y pagos a tarjeta de crédito
  • Afirme: retiros con tarjeta de débito, consultas y pagos de créditos
  • Santander: retiros, consultas y pagos de tarjeta de crédito
  • Scotiabank: retiros y depósitos
  • BBVA: retiros y pagos de tarjeta de crédito
  • HSBC: retiros, depósitos, consultas y pagos
  • Banco Azteca: retiros, consultas y pagos
  • Banco del Bajío: retiros y pagos de tarjeta de crédito
  • NU: retiros y depósitos

[TE PODRÍA INTERESAR: ¿Tu apellido inicia con B? Desde hoy puedes retirar tu Pensión Bienestar]

Cómo consultar el saldo de tu Pensión Bienestar

Si quieres revisar tu saldo antes de retirar dinero:

  1. Llama al 800 900 2000
  2. Selecciona la opción “Consulta de saldo”
  3. Ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta del Bienestar
  4. Anota tu fecha de nacimiento
  5. El sistema mostrará tu saldo disponible

Además, la app del Banco del Bienestar permite consultar saldo y movimientos de manera rápida desde tu celular.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

SCJN nombra a nuevos integrantes del Órgano de Administración Judicial

Nacional

SCJN nombra a nuevos integrantes del Órgano de Administración Judicial

Kenia López Rabadán, de Acción Nacional, presidirá la Cámara de Diputados

Nacional

Kenia López Rabadán, de Acción Nacional, presidirá la Cámara de Diputados

Las de hoy | 2 de septiembre de 2025

Nacional

Las de hoy | 2 de septiembre de 2025

“Habrá tensiones, pero respeto”: Sheinbaum previo a cita con Marco Rubio

Nacional

“Habrá tensiones, pero respeto”: Sheinbaum previo a cita con Marco Rubio

Etiquetas: ,