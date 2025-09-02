GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Si eres beneficiario de la Pensión Bienestar, la forma más segura de retirar tu dinero sin pagar comisión es acudir directamente a una sucursal del Banco del Bienestar. Allí podrás hacer retiros y consultas de saldo sin cargos adicionales.

En caso de no tener un banco cercano, es posible usar cajeros o ventanillas de otros bancos, aunque sí podrían cobrar comisión por cada retiro o consulta de saldo.

Para ubicar la sucursal más cercana del Banco del Bienestar, consulta:

directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx

Bancos que cobran comisión por transacciones

De acuerdo con la Condusef, algunas instituciones que aplican cobros por transacciones son:

Inbursa : retiros con tarjeta de débito o crédito, depósitos y pagos

: retiros con tarjeta de débito o crédito, depósitos y pagos Banorte : retiros, consultas de saldo, pagos y servicios diversos

: retiros, consultas de saldo, pagos y servicios diversos Citibanamex : depósitos y pagos a tarjeta de crédito

: depósitos y pagos a tarjeta de crédito Afirme : retiros con tarjeta de débito, consultas y pagos de créditos

: retiros con tarjeta de débito, consultas y pagos de créditos Santander : retiros, consultas y pagos de tarjeta de crédito

: retiros, consultas y pagos de tarjeta de crédito Scotiabank : retiros y depósitos

: retiros y depósitos BBVA : retiros y pagos de tarjeta de crédito

: retiros y pagos de tarjeta de crédito HSBC : retiros, depósitos, consultas y pagos

: retiros, depósitos, consultas y pagos Banco Azteca : retiros, consultas y pagos

: retiros, consultas y pagos Banco del Bajío : retiros y pagos de tarjeta de crédito

: retiros y pagos de tarjeta de crédito NU: retiros y depósitos

Cómo consultar el saldo de tu Pensión Bienestar

Si quieres revisar tu saldo antes de retirar dinero:

Llama al 800 900 2000 Selecciona la opción “Consulta de saldo” Ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta del Bienestar Anota tu fecha de nacimiento El sistema mostrará tu saldo disponible

Además, la app del Banco del Bienestar permite consultar saldo y movimientos de manera rápida desde tu celular.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]