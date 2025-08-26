¿Cómo tramitar Pensión Hombres Bienestar de 3 mil pesos bimestrales?

Como acceder a la pensión Hombres Bienestar
Pensión Hombres Bienestar da apoyo de 3 mil pesos bimestrales. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa Hombres Bienestar, un apoyo económico dirigido a un sector de la población que no estaba contemplado en programas sociales: los hombres de entre 63 y 64 años con 10 meses. La iniciativa busca acompañarlos en la transición hacia la Pensión de Adultos Mayores del Gobierno federal, que comienza a partir de los 65 años.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), el programa garantiza la entrega de 3 mil pesos cada dos meses, con una vigencia de hasta seis bimestres por beneficiario. Con ello, se busca asegurar el ejercicio de derechos sociales y fomentar la equidad en la capital del país.

Requisitos para acceder a Hombres Bienestar

Para ser beneficiario es necesario residir en la Ciudad de México y tener al menos 63 años cumplidos, sin rebasar los 64 años con 10 meses al momento de la inscripción. Además, se solicita documentación básica que acredite identidad y domicilio.

  • CURP del solicitante
  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, etc.)
  • Comprobante de domicilio reciente en la Ciudad de México
  • Información de familiares o tutores, si aplica, para contacto o registro

El apoyo es temporal y únicamente cubre el periodo previo al acceso al programa federal, de modo que cada beneficiario podrá recibirlo un máximo de seis bimestres, lo que equivale a un total de 18 mil pesos.

Próximas convocatorias

Por ahora, no hay nuevas fechas de registro abiertas, por lo que las autoridades de la Sebien y el Gobierno de la Ciudad de México recomiendan mantenerse atentos a sus canales oficiales y redes sociales, donde se darán a conocer futuras convocatorias, así como los medios de contacto para aclaración de dudas.

