Cumplir 60 años puede abrir la puerta a la pensión, pero los beneficios varían según el régimen en el que se cotizó: Ley 73 o Ley 97 del IMSS. Ambos esquemas tienen requisitos, modalidades y ventajas que conviene conocer antes de iniciar el trámite.

De acuerdo con información del IMSS, la Ley 73 favorece a quienes acumularon altos salarios y más de 500 semanas cotizadas, pues la pensión se calcula con el promedio de ingresos. Incluso con una reducción por edad, puede ser superior a lo que otorgaría la Ley 97.

Mientras que la Ley 97 beneficia a quienes tienen un saldo robusto en su Afore, ya que la pensión depende directamente del ahorro acumulado y de los rendimientos.

Pensión por Ley 97: ¿qué necesitas?

Aplica para quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997.

Requisitos en 2025

Tener entre 60 y 64 años (Cesantía) o 65 años (Vejez).

Contar con mínimo 850 semanas de cotización . El requisito aumentará 25 semanas cada año hasta llegar a mil en 2031.

. El requisito aumentará 25 semanas cada año hasta llegar a mil en 2031. Contar con Expediente de Identificación de Trabajador actualizado (lo genera tu Afore).

Documentos básicos

Identificación oficial.

Estado de cuenta de la Afore.

Estado de cuenta bancario con CLABE.

Resolución o negativa de pensión emitida por el IMSS.

Modalidades de pensión en Ley 97

Renta Vitalicia Se contrata con una aseguradora.

El pago es de por vida y se actualiza con la inflación.

Incluye seguro de sobrevivencia para beneficiar a los herederos. Retiro Programado El pago lo realiza la Afore hasta que se agoten los recursos de la cuenta individual.

También exige seguro de sobrevivencia para proteger a beneficiarios. Pensión Mínima Garantizada La otorga el Gobierno Federal cuando el saldo en la Afore no alcanza para las otras modalidades.

Si el IMSS emite una Negativa de Pensión, la Afore entregará en una sola exhibición los recursos acumulados, incluidos fondos del INFONAVIT 1997 y, en su caso, SAR 92.

Pensión por Ley 73: los beneficios a los 60 años

Aplica para quienes se registraron en el IMSS antes del 1 de julio de 1997.

Requisitos básicos

Haber cotizado al menos 500 semanas (alrededor de 10 años).

(alrededor de 10 años). Tener entre 60 y 64 años (Cesantía) o 65 años (Vejez).

Estar dentro del período de conservación de derechos, que equivale a una cuarta parte del tiempo cotizado.

¿Cómo se calcula la pensión?

Con base en el salario promedio de las últimas 250 semanas (5 años).

(5 años). Si se elige pensionarse a los 60 años, el monto se reduce en un porcentaje dependiendo de la edad.

Documentos requeridos

Identificación oficial.

Estado de cuenta de la Afore y de banco con CLABE.

Resolución de pensión emitida por el IMSS.

¿A quién le conviene pensionarse a los 60 años?

El proceso inicia en la Subdelegación del IMSS correspondiente. Tras la resolución de pensión, el trabajador deberá acudir a su Afore o aseguradora para activar el pago. El IMSS pone a disposición la consulta de semanas cotizadas en línea: consulta tus semanas aquí

