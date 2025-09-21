GENERANDO AUDIO...

IMSS alerta por falso mensaje que solicita documentos a pensionados. Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtió a la población sobre la circulación de documentos falsos en los que se solicita realizar depósitos en tiendas de conveniencia o transferencias electrónicas como requisito para trámites de pensión o supuestos aumentos en el monto.

La institución precisó que no solicita pagos por trámites y que todos sus servicios son gratuitos. Además, aclaró que los documentos oficiales únicamente se comparten a través de canales institucionales, no por WhatsApp ni por correos personales.

IMSS alerta sobre fraude con documentos apócrifos

El IMSS informó que estos documentos presentan firmas falsas, incluso atribuidas al director general, Zoé Robledo, lo que los convierte en documentos apócrifos que no tienen validez oficial.

Para prevenir fraudes, la institución reiteró que:

No se realizan cobros por trámites relacionados con pensiones.

Los pagos en tiendas de conveniencia o transferencias no forman parte de los procesos oficiales.

La única vía para recibir información oficial son los canales institucionales del Instituto.

Trámites de pensión en el Instituto

De acuerdo con la información difundida, los trámites de pensión en el IMSS se deben realizar de manera presencial o a través de los portales oficiales del instituto. Estos procedimientos son gratuitos y no requieren intermediarios.

El IMSS recordó que la población debe cuidar sus datos personales y no compartirlos con desconocidos, ya que pueden ser utilizados para fraudes.

Canales oficiales del IMSS

El instituto señaló que los trámites, solicitudes o aclaraciones deben llevarse a cabo únicamente en:

Oficinas y módulos del IMSS

Portal oficial delInstituto

Plataformas y correos institucionales

En caso de recibir mensajes sospechosos o documentos que pidan dinero, la recomendación es no proporcionar información personal, no realizar depósitos y denunciar a través de los canales de atención del Instituto.

El instituto insistió en que sus servicios relacionados con pensión y otros trámites administrativos no tienen ningún costo.