El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que las personas pensionadas bajo la Ley del Seguro Social de 1973 recibirán su aguinaldo y pensión del mes de noviembre en un solo depósito.

El pago se realizará a partir del 3 de noviembre de 2025, por lo que ese día los beneficiarios verán dos pagos en una sola exhibición: su pensión mensual y el aguinaldo anual.

¿Cuándo depositan la pensión y el aguinaldo del IMSS 2025?

El IMSS señaló que el depósito se hará el lunes 3 de noviembre de 2025.

Las personas jubiladas bajo la Ley 73 recibirán:

El pago mensual de noviembre .

. La primera parte del aguinaldo, que equivale a una mensualidad completa de su pensión.

Por ejemplo, si una persona recibe 7 mil pesos al mes, esa misma cantidad será su aguinaldo, por lo que en noviembre verá reflejado un total de 14 mil pesos en su cuenta bancaria.

¿Quiénes reciben el aguinaldo del IMSS?

Este beneficio aplica solo para quienes están pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1973, es decir:

Quienes empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 .

. Y se retiraron por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

Las personas pensionadas bajo la Ley del Seguro Social de 1997, que cobran su pensión a través de una Afore, no reciben aguinaldo, ya que su dinero proviene de sus ahorros individuales.

Asignaciones familiares y ayudas adicionales

Además del aguinaldo, algunos pensionados pueden recibir una ayuda económica extra llamada asignación familiar, que se otorga por tener familiares a su cargo.

El monto se calcula así:

15% adicional por esposa o concubina.

por esposa o concubina. 10% adicional por cada hijo menor de 16 años.

por cada hijo menor de 16 años. 10% adicional por cada hijo de 16 a 25 años que estudie en una escuela del Sistema Educativo Nacional .

por cada hijo de 16 a 25 años que estudie en una escuela del . 10% adicional por cada hijo con discapacidad que no pueda trabajar, sin importar la edad.

Si el pensionado no tiene esposa, pareja o hijos, puede recibir un 10% adicional por cada padre que dependa económicamente de él.

En caso de tener solo uno de los padres, el IMSS también otorga una ayuda asistencial extra del 10%.

¿Es necesario hacer un trámite para recibir el aguinaldo?

No. El IMSS aclaró que el pago es automático, por lo que no se necesita hacer ningún trámite adicional.

El depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria registrada por el pensionado.

¿Por qué el IMSS adelanta el aguinaldo?

Aunque la ley establece que el aguinaldo debe entregarse antes del 20 de diciembre, el IMSS lo deposita en noviembre para que los pensionados puedan organizar mejor sus gastos y disponer de su dinero antes de las fiestas decembrinas.

Recomendaciones del IMSS para pensionados

El IMSS pidió a los pensionados no dar información personal por teléfono o redes sociales, y evitar intermediarios, ya que todos los trámites son gratuitos y automáticos.

Para aclarar dudas o recibir información oficial, se puede: