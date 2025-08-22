IMSS: así puedes perder dinero si te jubilas antes de los 65

GENERANDO AUDIO...

Si cotizas en el IMSS y estás cerca de tu retiro, la edad en la que decidas jubilarte puede marcar una gran diferencia en tu bolsillo. Según el régimen bajo el que cotices, adelantar la jubilación significa perder hasta 25% de tu pensión.

En México existen dos esquemas: la Ley 73 y la Ley 97. La primera aplica a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997; la segunda, a quienes entraron después.

Ley 73: más beneficios a los 65 años

Con la Ley 73, la pensión se calcula con el salario promedio de tus últimos cinco años y medio de trabajo, y necesitas al menos 500 semanas cotizadas.

La clave está en la edad:

65 años = 100% de la pensión

64 años = 95%

63 años = 90%

62 años = 85%

61 años = 80%

60 años = 75%

Es decir, jubilarse a los 60 años puede reducir en un 25% lo que recibirías al esperar hasta los 65.

Ley 97: depende del ahorro en tu Afore

En la Ley 97, la pensión ya no depende del salario, sino del dinero acumulado en tu Afore. A partir de 2025 se requerirán 850 semanas de cotización, y esta cifra subirá hasta mil en 2031.

Aquí los pagos se hacen a través de Renta Vitalicia, Retiros Programados o la Pensión Mínima Garantizada.

¿Qué opciones existen?

Retiro anticipado : si tus ahorros alcanzan para contratar una Renta Vitalicia.

: si tus ahorros alcanzan para contratar una Renta Vitalicia. Cesantía en edad avanzada : desde los 60 años con al menos 850 semanas.

: desde los 60 años con al menos 850 semanas. Pensión por vejez: a los 65 años cumplidos.

En conclusión: esperar hasta los 65 años asegura la pensión completa bajo la Ley 73 y mejores condiciones en la Ley 97.

