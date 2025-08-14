GENERANDO AUDIO...

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece a los jubilados la posibilidad de obtener una pensión de por vida mediante la pensión vitalicia, un esquema que sólo está disponible para quienes cumplen con ciertos requisitos, entre ellos acumular 850 semanas cotizadas.

¿Qué es la pensión vitalicia del IMSS?

La pensión vitalicia es una prestación económica de por vida que se contrata con una aseguradora autorizada por el IMSS. Para solicitarla, se debe comprar un Seguro de Sobrevivencia, el cual garantiza que, tras el fallecimiento del pensionado, sus beneficiarios sigan recibiendo un ingreso.

Este beneficio está dirigido a los trabajadores que se encuentran bajo el Régimen de la Ley del Seguro Social de 1997 (Régimen 97).

¿Cuántos años son 850 semanas cotizadas?

De acuerdo con cálculos aproximados, 850 semanas cotizadas equivalen a 16 años y 4 meses de trabajo. Sólo quienes alcanzan este tiempo de cotización pueden iniciar el trámite para obtener la pensión vitalicia.

¿Quiénes pueden solicitar la pensión vitalicia?

Bajo el Régimen 97, existen tres modalidades de retiro:

Renta Vitalicia

Retiro Programado (pagado por la Afore)

(pagado por la Afore) Pensión Mínima Garantizada (pagada por el Gobierno Federal)

Para acceder a la pensión vitalicia, se requiere:

Tener mínimo 850 semanas cotizadas

Tener 60 a 64 años en caso de Pensión por Cesantía

en caso de Pensión por Cesantía Tener 65 años en caso de Pensión por Vejez

en caso de Pensión por Vejez Contar con tu Expediente de Identificación de Trabajador actualizado

Presentar identificación oficial

Estado de cuenta de la Afore o comprobante de registro

Estado de cuenta bancario con CLABE

Resolución o negativa de pensión emitida por el IMSS

¿Cuánto se recibe por pensión vitalicia?

El monto de la pensión vitalicia dependerá del saldo acumulado en la cuenta Afore del trabajador. Por ello, se recomienda consultar el estado de cuenta para conocer la cantidad exacta que se recibiría.

¿Cómo consultar las semanas cotizadas en el IMSS?

El IMSS ofrece un servicio en línea para verificar cuántas semanas de cotización tienes acumuladas:

Ingresa a este enlace del IMSS Captura tu CURP, NSS y correo electrónico Da clic en Continuar para obtener el reporte

Este trámite es gratuito y está disponible las 24 horas, todos los días del año. También puede realizarse de manera presencial en la Subdelegación correspondiente, de lunes a viernes, de 08:00 a 15:30 horas.