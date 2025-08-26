IMSS confirma aguinaldo a pensionados: este es el día de pago en noviembre

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro / Getty Images



El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que el aguinaldo para pensionados se entregará durante noviembre de 2025, además del pago de la pensión mensual correspondiente a ese periodo.

Aunque la institución no ha precisado el día exacto, de acuerdo con el calendario oficial de pagos, la dispersión de la pensión de noviembre está programada para el lunes 3 de noviembre, por lo que a partir de esa fecha los beneficiarios podrían recibir también el aguinaldo.

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo del IMSS?

El beneficio corresponde únicamente a los pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1973, en las modalidades de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez. El pago equivale a una mensualidad de la pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales, y se deposita en una sola exhibición cada noviembre.

Por el contrario, los pensionados bajo la Ley del Seguro Social vigente desde el 1 de julio de 1997 no reciben este concepto. La excepción son quienes optaron por la modalidad de renta vitalicia, ya que su contrato con una aseguradora puede contemplar el pago de aguinaldo.

¿Cómo se paga la pensión y el aguinaldo del IMSS?

El depósito de la pensión y, en su caso, del aguinaldo se realiza directamente en las cuentas bancarias registradas por los beneficiarios. El IMSS recomienda verificar los estados de cuenta a partir de la fecha de pago para confirmar la recepción.

En caso de dudas, los pensionados pueden comunicarse al 800 623 2323, opción 3 “Pensionados”, o consultar el calendario oficial de pagos en el portal web del instituto.

Para lo que resta de 2025, los pagos de pensión están programados para el 1 de octubre y el 1 de diciembre. En el caso de noviembre, el depósito sería el lunes 3, primer día hábil del mes, fecha en la que también podría comenzar a reflejarse el aguinaldo.