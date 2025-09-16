IMSS confirma depósito de pensión en octubre 2025; aplica a Ley 73 y 97

GENERANDO AUDIO...

Una de las interrogantes más consultadas por los pensionados del IMSS es cuándo se realizará el depósito de la pensión en octubre, ya que esperan cerrar el año con certeza en la recepción de esta prestación.

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los pagos de octubre, noviembre y diciembre ya están confirmados para los pensionados de la Ley 73 y la Ley 97, sin modificaciones en las fechas establecidas.

¿Cuándo será el pago de la pensión IMSS en octubre?

El IMSS informó que el depósito de la pensión correspondiente a octubre se realizará el miércoles 1 de octubre de 2025.

En cuanto a los siguientes meses, el calendario queda de la siguiente manera:

3 de noviembre de 2025

1 de diciembre de 2025

El instituto reiteró que el pago se realiza siempre el primer día hábil de cada mes, sin importar fines de semana o días festivos, con el fin de garantizar la acreditación en la fecha establecida.

¿Qué hacer si no recibo mi pensión en la fecha establecida?

El IMSS recomienda a las personas pensionadas que, en caso de no ver reflejado el depósito en su cuenta bancaria en la fecha prevista, se comuniquen al número de atención 800 623 2323, opción 3 “Pensionados”.

De igual forma, se puede acudir directamente a la subdelegación del IMSS que corresponda o al área de pensiones para recibir apoyo y orientación sobre el trámite.

El instituto recuerda que los pagos están garantizados y no se contemplan retrasos en los depósitos.

