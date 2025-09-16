IMSS confirma depósito de pensión en octubre 2025; aplica a Ley 73 y 97

| 17:18 | Sergio Iván González | UnoTV
Si eres pensionado del IMSS bajo la ley de 1973, puedes aumentar tu pago con asignaciones familiares. Checa cómo acceder a este beneficio.
Foto: Getty Images

Una de las interrogantes más consultadas por los pensionados del IMSS es cuándo se realizará el depósito de la pensión en octubre, ya que esperan cerrar el año con certeza en la recepción de esta prestación.

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los pagos de octubre, noviembre y diciembre ya están confirmados para los pensionados de la Ley 73 y la Ley 97, sin modificaciones en las fechas establecidas.

¿Cuándo será el pago de la pensión IMSS en octubre?

El IMSS informó que el depósito de la pensión correspondiente a octubre se realizará el miércoles 1 de octubre de 2025.

En cuanto a los siguientes meses, el calendario queda de la siguiente manera:

  • 3 de noviembre de 2025
  • 1 de diciembre de 2025

El instituto reiteró que el pago se realiza siempre el primer día hábil de cada mes, sin importar fines de semana o días festivos, con el fin de garantizar la acreditación en la fecha establecida.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Fin de la pensión IMSS Ley 73: ¿hasta cuándo aplica?]

¿Qué hacer si no recibo mi pensión en la fecha establecida?

El IMSS recomienda a las personas pensionadas que, en caso de no ver reflejado el depósito en su cuenta bancaria en la fecha prevista, se comuniquen al número de atención 800 623 2323, opción 3 “Pensionados”.

De igual forma, se puede acudir directamente a la subdelegación del IMSS que corresponda o al área de pensiones para recibir apoyo y orientación sobre el trámite.

El instituto recuerda que los pagos están garantizados y no se contemplan retrasos en los depósitos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

¡Otro más! Camión de basura cae en socavón de San Juan de Aragón

Ciudad de México

¡Otro más! Camión de basura cae en socavón de San Juan de Aragón

Fuerte video: conductor ebrio acosa y atropella a adolescente en NY

Estados Unidos

Fuerte video: conductor ebrio acosa y atropella a adolescente en NY

¿Cómo registrar o cambiar el nombre del titular de la boleta predial por internet en CDMX?

Ciudad de México

¿Cómo registrar o cambiar el nombre del titular de la boleta predial por internet en CDMX?

Opaca violencia Grito en Sinaloa

Sinaloa

Opaca violencia Grito en Sinaloa

Etiquetas: