GENERANDO AUDIO...

Puedes recuperar semanas cotizadas en IMSS. Fotos: Cuartoscuro

En México, dejar de cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no significa que pierdas de inmediato todas tus semanas registradas. Tus aportaciones permanecen respaldadas por el instituto y pueden ser reconocidas si vuelves a integrarte al régimen obligatorio.

Sin embargo, el tiempo que transcurra sin cotizar sí puede afectar derechos como el acceso a pensiones o el reconocimiento de semanas previas, por lo que es importante conocer lo que establece la Ley del Seguro Social.

Esto pasa con tus derechos si dejas de cotizar al IMSS

De acuerdo con el artículo 150, si dejas de pertenecer al régimen obligatorio, conservarás los derechos adquiridos para pensiones de invalidez y vida por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo que hayas cotizado.

Por ejemplo, si acumulaste 8 años de cotización, mantendrás derechos por 2 años después de dejar de aportar.

El artículo 151 establece que el IMSS reconocerá las semanas cotizadas previamente si vuelves al régimen obligatorio. Sin embargo, el reconocimiento dependerá de cuánto tiempo pase sin que cotices: mientras menor sea la pausa, más fácil será recuperar tus beneficios.

Cómo recuperar semanas cotizadas

Si regresas a un empleo formal, el patrón reactivará tus aportaciones y podrás recuperar tus semanas. También puedes hacerlo a través de la modalidad 40 (Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio), que permite seguir cotizando de forma independiente para aumentar semanas y monto de pensión

Dejar de cotizar impacta en tu pensión IMSS

Dejar de cotizar durante varios años puede:

Reducir el monto de tu futura pensión.

Retrasar el momento en que alcances las semanas mínimas requeridas (actualmente 800 en 2025, aumentando cada año hasta 1,000).

Limitar tu acceso a seguros como el de invalidez y vida.

Si no tienes empleo formal, revisa opciones para seguir cotizando por tu cuenta y consulta tu resumen de semanas cotizadas en la página oficial del IMSS. Esto te ayudará a tomar decisiones antes de que se pierdan derechos adquiridos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]