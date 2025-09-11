IMSS: Ley 73 llega a su fase final, cómo afecta a los mexicanos

GENERANDO AUDIO...

Pensión en la Ley 1973 del IMSS puede dar 100% ingreso. Fotos: Cuartoscuro

La Ley 73 del IMSS, vigente desde 1973, entra en su fase final, dejando claro que quienes se afiliaron después del 1° de julio de 1997 ya no podrán acceder a este popular régimen de pensión. Este esquema es exclusivo para los trabajadores que cotizaron antes de esa fecha, conocido como Régimen 73, y que cumplan con los requisitos establecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Requisitos para acceder a la Ley 73

Para pensionarse bajo la Ley 73, los trabajadores deben cumplir con un mínimo de 500 semanas de cotización y estar dentro del período de conservación de derechos, que corresponde a la cuarta parte del tiempo cotizado.

Además, la pensión se calcula con base en el salario diario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, aproximadamente cinco años. Según el IMSS, “dependiendo de la edad en la que te pensionas, te otorgarán un porcentaje de la pensión que te correspondería si esperaras hasta los 65 años de edad”.

Foto: IMSS

Documentación y trámite

Para iniciar la solicitud de pensión, los interesados deben presentar:

Identificación oficial

Estado de cuenta de su AFORE

Estado de cuenta bancario con CLABE

Resolución de pensión emitida por el IMSS

El procedimiento inicia en la Subdelegación del IMSS, donde se entrega la Solicitud de Pensión. Una vez aprobada, el trámite continúa en la AFORE, que dispone de hasta seis días hábiles para depositar los recursos correspondientes.

En caso de que el trabajador no cumpla con las semanas requeridas, y tenga 60 años o más, el IMSS entrega los recursos de la cuenta AFORE, mientras que los fondos de SAR IMSS 92 y SAR INFONAVIT 92 se entregan al cumplir los 65 años.

Fin de una era

El IMSS confirma que este régimen “entra en su fase final” y que la Ley 73 solo seguirá disponible para quienes cumplan los requisitos antes de que se agote el período de conservación de derechos. Esto marca el cierre gradual de un régimen histórico que durante décadas benefició a miles de mexicanos, pero que ahora dará paso a sistemas más modernos de pensiones, como la Ley 97, vigente desde 1997.

Conocer el régimen al que se pertenece es esencial. Los usuarios pueden consultarlo a través del Estado de Cuenta de su AFORE o mediante la Constancia de Vigencia de Derechos del IMSS, para planear con tiempo su retiro y tomar decisiones sobre ahorro adicional.

