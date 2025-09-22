GENERANDO AUDIO...

Ahora que está por finalizar septiembre, a partir de octubre de 2025, los pensionados bajo el régimen de la Ley 73 del IMSS podrán aumentar el monto de su pensión a través de dos mecanismos: asignaciones familiares y ajustes por inflación.

Asignaciones familiares IMSS Ley 73

Uno de los beneficios de la Ley 73 del IMSS es la posibilidad de incrementar la pensión mediante asignaciones familiares. Este apoyo se otorga a los pensionados que cuentan con familiares dependientes económicamente, como cónyuge, concubina, hijos menores de edad o hijos con discapacidad.

El beneficio contempla un 10% adicional por cada hijo menor de 16 años, o hasta los 25 años si cursa estudios. También se considera un apoyo económico para el cónyuge o concubina que dependa del pensionado.

Para acceder a este beneficio, es necesario presentar documentación que acredite el vínculo y la dependencia económica, como actas de nacimiento, comprobantes escolares o actas de matrimonio. El trámite puede realizarse en oficinas del IMSS o a través del portal oficial.

La institución recomienda mantener actualizada la información de los beneficiarios, ya que, de no hacerlo, existe el riesgo de suspensión en el pago de estas prestaciones adicionales.

Ajustes por inflación IMSS Ley 73

El segundo mecanismo para el incremento de la pensión IMSS Ley 73 corresponde a los ajustes por inflación. Cada enero, el IMSS actualiza el monto de las pensiones con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), lo que asegura que los beneficiarios conserven su poder adquisitivo.

Este proceso es automático y no requiere trámites adicionales por parte del pensionado. Sin embargo, el porcentaje del aumento depende de la inflación registrada durante el año previo, por lo que se recomienda estar atentos a los comunicados oficiales del IMSS.

Requisitos para pensionarse bajo la Ley 73 del IMSS

Los trabajadores que deseen acceder a una pensión IMSS Ley 73 deben cumplir con los siguientes requisitos:

Estar afiliados al IMSS antes del 1 de julio de 1997

Haber cotizado un mínimo de 500 semanas

Tener al menos 60 años de edad para pensión por cesantía en edad avanzada, o 65 años para pensión por vejez

para pensión por cesantía en edad avanzada, o para pensión por vejez Haber causado baja en el régimen obligatorio del IMSS

Pago de la pensión IMSS en octubre 2025

Una de las preguntas más frecuentes entre los pensionados es la fecha de depósito. El IMSS informó que el pago de la pensión correspondiente a octubre se realizará el miércoles 1 de octubre de 2025.

En cuanto a los meses siguientes, el calendario oficial del instituto confirma las siguientes fechas:

3 de noviembre de 2025

1 de diciembre de 2025

El instituto reiteró que el pago de las pensiones, tanto de la Ley 73 como de la Ley 97, se realiza el primer día hábil de cada mes, sin importar si cae en fin de semana o día festivo. Esto con el fin de garantizar la acreditación de la prestación en la fecha establecida.

