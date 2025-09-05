IMSS pondrá en marcha medidas de supervisión para la Modalidad 40

GENERANDO AUDIO...

Instituto Mexicano del Seguro Social. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reforzó las acciones de vigilancia en la Modalidad 40, esquema que permite a las personas continuar con la cotización al instituto tras dejar de tener un empleo asalariado.

¿Cuáles son las medidas implementadas por el IMSS para la Modalidad 40?

De acuerdo con autoridades del Seguro Social, las medidas facilitarán y transparentarán los procesos para asegurados y al interior del Instituto, aunque, dijeron, que se explicarán de manera detallada más adelante destacaron que las Jefaturas de Afiliación y Cobranza realizarán supervisiones bimestrales en todas las subdelegaciones del país para validar solicitudes de reingreso por falta de pago, salarios registrados y el correcto reflejo de semanas cotizadas.

Eduardo Alcaraz Prous, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social, informó que se habilitó un mecanismo bancario de pago por medio de HSBC, el cual permitirá a los asegurados realizar aportaciones desde cuentas de esa institución o de otros bancos.

De acuerdo con el funcionario, este esquema dotará de certeza sobre las aportaciones que se reflejarán de forma oportuna y correcta en las cuentas individuales de las y los afiliados.

Aclaraciones sobre el monto de pensión

De igual forma, el IMSS alertó sobre supuestos montos a 60 mil pesos como parte de una pensión mediante la Modalidad 40. De acuerdo con Alcaraz Prous para alcanzar esas cifras es necesario cubrir ciertos requisitos como formar parte del Régimen 73, tener más de dos mil semanas cotizadas y haber tenido ingresos cercanos a 25 UMAS en los últimos cinco años de cotización.

Con este mecanismo, el IMSS busca garantizar procesos transparentes y ordenados para las personas que optan por continuar con su aseguramiento con fines de pensión.