El aguinaldo está próximo a llegar para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE), aunque unos lo recibirán antes, según el calendario oficial.

¿Quiénes recibirán antes el aguinaldo?

De acuerdo con el calendario, son los jubilados del ISSSTE los que reciban primero el pago de la primera parte del aguinaldo. La fecha marcada es el 30 de octubre. Además, ese día también se cubrirá el pago de la pensión correspondiente al mes de noviembre.

La segunda parte del pago por concepto del aguinaldo se hará hasta enero de 2026, cubriendo así el monto total previsto por el ISSSTE.

Mientras que los jubilados del IMSS recibirán el pago pocos días después, ya que el calendario del Instituto destaca que se cubrirá la prestación el lunes 3 de noviembre, por tratarse del primer día hábil del mes.

Aunque no todos los jubilados del IMSS recibirán el pago por concepto del aguinaldo, pues sólo se les depositará a aquellos que están bajo la Ley del 73, es decir, quienes empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, y se retiraron por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

