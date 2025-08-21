GENERANDO AUDIO...

Si alguna vez cotizaste en el IMSS y después en el ISSSTE, o viceversa, es posible que tengas más de una cuenta Afore. Sin embargo, de acuerdo con la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE, todos tus recursos deben estar unificados en una sola cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

En algunos casos la unificación se hace de manera automática usando tu CURP. Para verificar:

Solicita a tu Afore un resumen de saldos

un Revisa si aparecen los montos en las subcuentas IMSS e ISSSTE

Si no ves ambos registros, es probable que aún no se hayan unificado.

Qué hacer si tienes más de una cuenta

Debes acudir a tu Afore (o al PENSIONISSSTE) y solicitar la Unificación de Cuentas.

Requisitos básicos:

Ser titular o beneficiario de más de una cuenta.

Contar con al menos una cuenta registrada en una Afore.

Tener actualizado tu Expediente de Identificación del Trabajador (se genera en la Afore con tu INE, comprobante de domicilio y datos personales).

Documentos que te pedirán

Solicitud de Unificación de Cuentas (la da tu Afore)

(la da tu Afore) Identificación oficial (INE, pasaporte o matrícula consular)

(INE, pasaporte o matrícula consular) Si cotizaste en el IMSS : Formato de certificación de datos del IMSS

: Formato de certificación de datos del IMSS Si cotizaste en el ISSSTE : Constancia de CURP y comprobante de pago de la dependencia

: Constancia de CURP y comprobante de pago de la dependencia En caso de beneficiarios: acta de defunción del titular y documento que acredite parentesco

Plazos y resolución

El trámite tarda en promedio 30 días hábiles

Dentro de los cinco días posteriores a la conclusión, la Afore debe enviarte una constancia al correo o domicilio registrado

a la conclusión, la Afore debe enviarte una constancia al correo o domicilio registrado Si hay algún problema, deberán explicarte por escrito por qué no procedió

Importante

Aunque tu ahorro quede en una sola cuenta, siempre estarán identificados por separado los recursos del IMSS y del ISSSTE

Si cotizaste entre 1992 y 1997 (IMSS) o entre 1992 y 2007 (ISSSTE), revisa si tienes recursos del SAR 92. Si no aparecen, puedes llevar tus comprobantes para localizarlos y recuperarlos

