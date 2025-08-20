GENERANDO AUDIO...

Atento pensionado: IMSS tiene cambios. Foto: Cuartoscruo

A partir del 1 de septiembre de 2025, la Opinión de Cumplimiento del IMSS será un requisito obligatorio y únicamente podrá tramitarse a través del Buzón IMSS. Con este cambio, el Instituto dejará de emitirla en su Escritorio Virtual.

La medida forma parte de la estrategia de modernización del IMSS para reforzar el control, la transparencia y la comunicación digital con patrones y sujetos obligados.

¿Qué es la Opinión de Cumplimiento?

La Opinión de Cumplimiento es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que acredita que una persona física o moral se encuentra al día en el pago de impuestos y obligaciones fiscales. Hasta ahora, su uso era más frecuente en trámites relacionados con contrataciones y proveedores, pero a partir de septiembre se convertirá en un requisito obligatorio en el Buzón IMSS para trámites vinculados a pensiones.

Impacto en pensionados del IMSS

Con la incorporación de este requisito, los jubilados y pensionados deberán verificar que su Opinión de Cumplimiento esté en estado positivo, ya que esto permitirá:

Mantener activos los pagos de pensión mensual sin contratiempos administrativos

Evitar bloqueos o retrasos en la dispersión de recursos

Asegurar que la información fiscal y de seguridad social esté homologada en los sistemas del SAT y del IMSS

Trámite en el Buzón IMSS

El Buzón IMSS, la plataforma digital del instituto, será la vía principal para adjuntar y consultar la Opinión de Cumplimiento. Los pensionados deberán ingresar con su RFC y contraseña o e.firma, y verificar que el documento se encuentre vigente.

La autoridad recordó que el Buzón del Instituto también sirve para recibir notificaciones oficiales, lo que permitirá a los derechohabientes estar informados de manera oportuna sobre cualquier actualización relacionada con su pensión.

Recomendaciones para pensionados

El IMSS y el SAT recomiendan a los beneficiarios:

Revisar de manera anticipada su Opinión de Cumplimiento para corregir inconsistencias.

Actualizar sus datos de contacto en el Buzón para no perder notificaciones.

Conservar copias digitales y físicas de los documentos fiscales.

Con esta medida, el IMSS busca integrar el control fiscal directamente en los procesos de pago de pensiones, reforzando la transparencia y la digitalización de trámites para millones de jubilados en el país.