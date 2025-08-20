IMSS: pensionados recibirán 9 mil pesos extra en septiembre 2025

GENERANDO AUDIO...

Algunos pensionados del IMSS recibirán un pago adicional de 9 mil pesos en su pensión correspondiente al mes de septiembre de 2025. Este monto extra se otorga a quienes estén bajo la modalidad de Renta Vitalicia, ya que depende de la aseguradora que elijan para administrar su pensión.

¿Qué es la pensión modalidad Renta Vitalicia?

La Renta Vitalicia es una modalidad de pensión en la que un afiliado, a través del IMSS, selecciona una compañía de seguros. Esta empresa recibe el saldo acumulado en la cuenta individual administrada por la Afore para garantizar el pago de la pensión de por vida.

Al elegir esta modalidad, el pensionado asegura:

Pago de una pensión predeterminada de por vida

Posibilidad de adquirir un Seguro de Sobrevivencia para que los beneficiarios reciban una pensión en caso de fallecimiento

El monto de la pensión dependerá del saldo acumulado en la Cuenta Afore y se ajustará anualmente conforme a la inflación.

Pago de pensión IMSS septiembre 2025

Según el calendario oficial del IMSS, los pagos de pensiones se realizan el primer día hábil de cada mes. Para septiembre de 2025, el depósito se realizará el lunes 1 de septiembre, asegurando que los pensionados reciban su dinero conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Recomendaciones para pensionados

Verifica que tu pensión esté bajo la modalidad de Renta Vitalicia para conocer si aplicas al pago adicional de 9 mil pesos

para conocer si aplicas al Confirma que tu aseguradora esté correctamente registrada en el IMSS

esté correctamente registrada en el IMSS Mantén actualizada tu información de contacto y AFORE para evitar retrasos en el pago

Este pago adicional forma parte de los beneficios que el IMSS otorga a los pensionados que eligen la mejor opción de aseguradora, garantizando la seguridad financiera de los derechohabientes y sus beneficiarios.

