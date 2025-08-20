IMSS: pensionados recibirán 9 mil pesos extra en septiembre 2025

| 11:21 | Benell Cortés | Uno TV
Si te jubilarás en 2026, revisa qué régimen del IMSS te conviene: Ley 73 o Ley 97. La diferencia está en tu fecha de cotización.
Foto: Cuartoscuro.

Algunos pensionados del IMSS recibirán un pago adicional de 9 mil pesos en su pensión correspondiente al mes de septiembre de 2025. Este monto extra se otorga a quienes estén bajo la modalidad de Renta Vitalicia, ya que depende de la aseguradora que elijan para administrar su pensión.

¿Qué es la pensión modalidad Renta Vitalicia?

La Renta Vitalicia es una modalidad de pensión en la que un afiliado, a través del IMSS, selecciona una compañía de seguros. Esta empresa recibe el saldo acumulado en la cuenta individual administrada por la Afore para garantizar el pago de la pensión de por vida.

Al elegir esta modalidad, el pensionado asegura:

  • Pago de una pensión predeterminada de por vida
  • Posibilidad de adquirir un Seguro de Sobrevivencia para que los beneficiarios reciban una pensión en caso de fallecimiento

El monto de la pensión dependerá del saldo acumulado en la Cuenta Afore y se ajustará anualmente conforme a la inflación.

Pago de pensión IMSS septiembre 2025

Según el calendario oficial del IMSS, los pagos de pensiones se realizan el primer día hábil de cada mes. Para septiembre de 2025, el depósito se realizará el lunes 1 de septiembre, asegurando que los pensionados reciban su dinero conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

IMAGEN: IMSS

Recomendaciones para pensionados

  • Verifica que tu pensión esté bajo la modalidad de Renta Vitalicia para conocer si aplicas al pago adicional de 9 mil pesos
  • Confirma que tu aseguradora esté correctamente registrada en el IMSS
  • Mantén actualizada tu información de contacto y AFORE para evitar retrasos en el pago

Este pago adicional forma parte de los beneficios que el IMSS otorga a los pensionados que eligen la mejor opción de aseguradora, garantizando la seguridad financiera de los derechohabientes y sus beneficiarios.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Pago de pensiones IMSS e ISSSTE septiembre 2025: fechas confirmadas

Pensiones

Pago de pensiones IMSS e ISSSTE septiembre 2025: fechas confirmadas

Mujeres con Bienestar Edomex: cómo verificar si aún eres beneficiaria del apoyo de 2 mil 500 pesos

Pensiones

Mujeres con Bienestar Edomex: cómo verificar si aún eres beneficiaria del apoyo de 2 mil 500 pesos

IMSS: Opinión de Cumplimiento será obligatoria vía Buzón IMSS desde el 1 de septiembre

Pensiones

IMSS: Opinión de Cumplimiento será obligatoria vía Buzón IMSS desde el 1 de septiembre

Pensión para hombres abre registro; recibirán más de 6 mil pesos

Pensiones

Pensión para hombres abre registro; recibirán más de 6 mil pesos

Etiquetas: