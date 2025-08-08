IMSS: requisitos para obtener la pensión vitalicia desde los 60 años

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

IMSS pensión vitalicia bajo el Régimen 97 permite a los trabajadores recibir un pago mensual de por vida a partir de los 60 años, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta prestación es administrada a través de una aseguradora y está dirigida a personas que cotizan bajo la Ley del Seguro Social de 1997.

¿Qué es la pensión vitalicia del IMSS?

La pensión vitalicia, también llamada Renta Vitalicia, es un esquema en el que el beneficiario contrata un seguro con una aseguradora autorizada por el IMSS. Este seguro garantiza el pago mensual de por vida y, en caso de fallecimiento del pensionado, sus beneficiarios recibirán la pensión mediante un Seguro de Sobrevivencia.

Quiénes pueden solicitar la pensión vitalicia del IMSS

De acuerdo con el IMSS, este beneficio está disponible para quienes se encuentren registrados bajo el Régimen 97.

Requisitos para obtener la pensión vitalicia

Contar con un mínimo de 850 semanas cotizadas

Tener entre 60 y 64 años para la pensión por Cesantía

para la pensión por Cesantía Tener 65 años para la pensión por Vejez

para la pensión por Vejez Contar con el Expediente de Identificación de Trabajador actualizado

actualizado Presentar identificación oficial vigente

vigente Entregar estado de cuenta de la Afore o comprobante de registro en la administradora

o comprobante de registro en la administradora Presentar estado de cuenta bancario con CLABE

con CLABE Resolución o negativa de pensión emitida por el IMSS

Monto de la pensión vitalicia del IMSS

El monto que se deposita mensualmente dependerá del saldo acumulado en la Cuenta Afore del trabajador. Este pago se actualiza cada año conforme a la inflación.

Pasos para solicitar la pensión vitalicia

Acudir a la Subdelegación del IMSS correspondiente y presentar la solicitud. Recibir del IMSS el Documento de Oferta para elegir la aseguradora que pagará la pensión. Esperar la resolución de pensión emitida por el IMSS. Presentar la resolución a la aseguradora para iniciar el pago mensual. En caso de contar con recursos del SAR 92 por trabajo previo a 1997, retirarlos en una sola exhibición en la Afore.

Equivalencia de semanas cotizadas

Las 850 semanas cotizadas equivalen aproximadamente a 16 años y 4 meses de trabajo continuo, según cálculos del IMSS.

Edad requerida para pensionarse

Para la pensión por Cesantía se requiere tener de 60 a 64 años, y para la pensión por Vejez es necesario cumplir 65 años.