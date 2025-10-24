IMSS te da hasta 45% más de pensión si tienes esposa, hijos o padres a cargo
Si eres pensionado bajo la Ley del Seguro Social de 1973, puedes incrementar el monto de tu pensión al registrar a tus beneficiarios directos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este apoyo se conoce como asignación familiar y se otorga como un porcentaje adicional de tu pensión mensual.
El IMSS permite agregar a esposa o concubina, hijos o padres como beneficiarios. Cada uno representa un porcentaje de incremento distinto, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.
De acuerdo con la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, las asignaciones se otorgan de la siguiente manera:
- 15% adicional por esposa o concubina.
- 10% adicional por cada hijo menor de 16 años.
- 10% adicional por cada hijo de 16 a 25 años que estudie en una escuela incorporada al Sistema Educativo Nacional.
- 10% adicional por cada hijo con discapacidad permanente, sin importar la edad.
- Si el pensionado no tiene cónyuge ni hijos, podrá registrar a sus padres, con una asignación del 10% por cada uno.
- Si solo tiene un ascendiente, el IMSS otorgará una ayuda asistencial adicional del 10%.
Estas asignaciones familiares terminan en caso de fallecimiento del beneficiario o cuando los hijos superen la edad límite establecida, salvo que continúen estudiando y presenten los documentos probatorios correspondientes.
Documentos que pide el IMSS
Para solicitar el aumento de pensión, el pensionado debe presentar:
- Identificación oficial (INE, pasaporte, cartilla militar o credencial ADIMSS).
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
- CURP impresa.
Además, se requieren documentos específicos para cada beneficiario:
- Acta de matrimonio para esposa(o).
- Constancia de concubinato emitida por autoridad judicial.
- Acta de nacimiento o adopción para hijos.
- Constancia de estudios con sello y firma del plantel para hijos de 16 a 25 años.
- Dictamen de invalidez (ST-6) para hijos con discapacidad.
- Acta de nacimiento y constancia de dependencia económica para padres.
Si el pensionado no cuenta con beneficiarios, el IMSS otorga una ayuda asistencial del 15% adicional al pago mensual, de acuerdo con lo establecido por la Ley.
