INAPAM dará aguinaldo en 2025: ¿a quiénes y cuánto será?

El INAPAM dará aguinaldo en 2025, aunque no para todas las personas, ya que sólo será para aquellas personas que se inscriban al programa Vinculación Productiva de las Personas Adultas Mayores.

Este programa permite que personas de 60 años o más sean contratadas por empresas que tienen convenio oficial con el Inapam, y lleven a cabo actividades conforme a su oficio, habilidad o profesión. Todo esto bajo condiciones legales e incorporándolas al mercado laboral, brindándoles:

Sueldo base

Prestaciones de Ley ( aguinaldo , vacaciones, utilizades, etc.)

, vacaciones, utilizades, etc.) Contrataciones por hora, por jornada o por proyecto y/o servicios

En algunos casos prestaciones superiores a las de la Ley

¿Cuánto y cuándo será el aguinaldo?

Si bien, no se ha emitido una cantidad exacta ya que puede variar según el oficio brindado y la empresa que contrate, la estimación sería tomada como referencia con lo que menciona la Ley Federal del Trabajo, donde establece que el trabajador recibirá un monto equivalente a mínimo 15 días de salario.

De esta manera, el INAPAM dará aguinaldo en 2025 y tomando en cuenta los tiempos de entrega, se estaría entregando antes del 20 de diciembre, como lo marca la ley.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el aguinaldo del Inapam 2025?

Las personas interesadas en inscribirse al programa Vinculación Productiva de las Personas Adultas Mayores deben tomar en cuenta lo siguiente:

Tener 60 y más años de edad

Credencial INAPAM (original)

Identificación oficial con fotografía (original) -INE, pasaporte vigente, licencia de conducir, carnet de salud IMSS/ISSSTE

Procedimiento

Llenar solicitud de inclusión social

Entrevista con el/la Promotor(a) de Vinculación Productiva

Selección de oferta a una actividad productiva y/o voluntaria

Gestión de entrevista con empresas

¿Dónde están los módulos de vinculación productiva?

Los módulos laboran en un horario de oficina de 08:00 a 15:00 horas. Da clic aquí para encontrar el más cercano a tu domicilio.