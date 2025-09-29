GENERANDO AUDIO...

Si cumples esta edad, ya puedes tramitar tu tarjeta Inapam. Fuente: Getty

La tarjeta del Inapam es uno de los apoyos más importantes para los adultos mayores. Este documento permite acceder a descuentos y beneficios en transporte, salud, alimentos y más.

Si planeas tramitarla en octubre de 2025, aquí te contamos la edad confirmada y los requisitos que debes cumplir para adquirirla.

¿A qué edad se puede sacar la tarjeta del Inapam?

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la edad mínima para tramitar la credencial es de 60 años cumplidos. A partir de esa edad, los adultos mayores pueden solicitarla en los módulos oficiales del Inapam o en centros de atención de desarrollo social.

La credencial es gratuita y se entrega el mismo día del trámite, siempre y cuando presentes la documentación completa.

Requisitos para tramitar la tarjeta

Éstos son los documentos que debes llevar en original y copia para tramitar tu tarjeta:

Acta de nacimiento legible

CURP actualizado

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad municipal)

(INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad municipal) Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (agua, luz, teléfono, predial o estado de cuenta bancario)

no mayor a 6 meses (agua, luz, teléfono, predial o estado de cuenta bancario) Teléfono de contacto de emergencia

Una fotografía tamaño infantil reciente, en papel fotográfico, a color o blanco y negro, fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra

Con esta documentación, el trámite se realiza de forma rápida y sencilla.

¿En dónde se puede hacer el trámite?

La tarjeta puede solicitarse en los módulos del Inapam ubicados en cada entidad del país, en los DIF municipales o en oficinas de desarrollo social.

En algunos estados se requiere cita previa para evitar filas. Para más información, se puede consultar la página oficial del Inapam o marcar al número nacional 800 462 7261.

Beneficios y vigencia de la tarjeta Inapam

Con la credencial del Inapam, los adultos mayores acceden a descuentos en:

Transporte público, autobuses y aerolíneas

Servicios médicos, farmacias y laboratorios

Restaurantes, supermercados y tiendas departamentales

Pago de servicios como agua o predial

La credencial no tiene fecha de caducidad. Sólo es necesario renovarla en caso de pérdida, extravío o deterioro.

La tarjeta Inapam es un apoyo clave que mejora la economía de miles de adultos mayores en México, ya que les permite ahorrar en gastos básicos y acceder a servicios con mayor facilidad.