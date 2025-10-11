Inicia entrega de la tarjeta Pensión Mujeres Bienestar y consulta documentos para obtenerla

GENERANDO AUDIO...

La entrega de tarjetas finaliza el 7 de noviembre. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Secretaría de Bienestar informó que, para recibir la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar, las beneficiarias deberán presentar identificación oficial, copia del documento y el talón morado del registro de solicitud.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que la entrega de tarjetas se realizará del 7 de octubre al 7 de noviembre, dirigida a las mexicanas de 60 a 64 años que completaron su registro en agosto.

Montiel Reyes detalló que las tarjetas se entregarán en un sobre sellado y se tomará una fotografía al momento de la entrega para verificar que el apoyo sea otorgado a la persona correcta.

Asimismo, señaló que las beneficiarias recibirán un mensaje SMS con la fecha y hora de su cita, además de poder consultar el buscador con CURP en la página oficial www.gob.mx/bienestar para ubicar el módulo correspondiente.

La funcionaria recordó que, durante este periodo, se entregarán casi dos millones de tarjetas, como parte del cumplimiento al compromiso del gobierno federal de ampliar los apoyos a las mujeres de entre 60 y 64 años.