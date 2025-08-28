Ley 73 del IMSS: ¿a cuántos años equivalen 500 semanas cotizadas?

GENERANDO AUDIO...

Conoce los requisitos para tramitar la pensión Ley 73 del IMSS. Foto: Cuartoscuro

Si estás registrado ante el régimen de la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y estás pensando en tramitar tu pensión, es importante que conozcas el requisito mínimo de semanas cotizadas. Actualmente, para obtener tu pensión, se necesitan 500 semanas cotizadas, lo que equivale a casi 10 años.

¿A cuánto equivalen 500 semanas cotizadas?

Para obtener la pensión del IMSS bajo el régimen de la Ley 73, uno de los requisitos es tener un mínimo de 500 semanas cotizadas, equivalentes a unos 10 años de cotización (9.589 años para ser precisos).

En la página web de Servicios Digitales del Seguro Social puedes checar tus semanas cotizadas. Lo único que necesitas es tu CURP, tu Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico al que se te enviará el documento solicitado.

Requisitos para pensionarte bajo Ley 73

Haber cotizado mínimo 500 semanas (10 años)

Estar dentro del periodo de conservación de derechos

Tener 60 años cumplidos para Cesantía o 65 para Vejez

Estar privado de trabajo al momento de solicitar la pensión

¿Cuánto me toca de pensión bajo la Ley 73 del IMSS?

La Ley 73 del IMSS cuenta con dos tipos de pensiones: “por vejez”, si te retiras a los 65 años, y “por cesantía”, para las personas que se retiran antes de los 65 años.

El monto de tu pensión depende del salario promedio que recibiste las últimas 250 semanas cotizadas, que corresponden a 5 años, aproximadamente.

Dependiendo del tipo pensión que elijas, será el porcentaje que recibirás en tu pensión. La pensión “por vejez” ofrece el 100% de tu salario. Si eliges retirarte antes de los 65 años recibirás un porcentaje menor, este depende de la edad de tu retiro.

Pensión por cesantía:

64 años: 95%

63 años: 90%

62 años: 85%

61 años: 80%

60 años: 70%

¿Cómo saber a cuál régimen del IMSS pertenezco?

Conocer el régimen al que perteneces es muy sencillo: si te diste de alta en el IMSS antes del 1 de julio de 1997, tu régimen es Ley 73; y si te registraste a partir del 1 de julio de 1997, tu régimen es Ley 97. Es importante señalar que la fecha de inscripción al IMSS no necesariamente coincide con la fecha en la que comenzaste a trabajar.

