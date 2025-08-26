Ley 73 del IMSS: ¿cómo aumentar el monto de pensión?

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo aumentar monto de pensión? Foto: Getty Images.

Miles de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se encuentran bajo el régimen de la Ley 73 podrán incrementar el monto de su pensión mensual con dos mecanismos.

Es importante señalar que la Ley 73 aplica para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y cumplan ciertos requisitos establecidos por el IMSS.

¿Cómo incrementar el monto de pensión?

Bajo la Ley 73 del IMSS, el aumento del monto de la pensión puede lograrse de dos maneras: las asignaciones familiares y los ajustes por inflación.

Asignaciones familiares

Uno de los beneficios de la Ley 73 del IMSS es la posibilidad de incrementar la pensión mediante asignaciones familiares. Estas se otorgan a los pensionados que cuentan con familiares dependientes económicamente, como cónyuge, concubina, hijos menores de edad o hijos con discapacidad.

El monto adicional corresponde, por ejemplo, a un 10% extra por cada hijo menor de 16 años, o hasta los 25 años si cursa estudios. Asimismo, se contempla un apoyo para el cónyuge o concubina que dependa del pensionado.

Para acceder a este beneficio, es necesario presentar documentos que acrediten el vínculo y dependencia económica, como actas de nacimiento, comprobantes escolares o actas de matrimonio. El trámite puede realizarse en oficinas del IMSS o a través del portal oficial.

Es importante que los pensionados mantengan su información actualizada, ya que, de no hacerlo, se corre el riesgo de suspensión en el pago de estas prestaciones adicionales.

Ajustes por inflación

Otro mecanismo que permite el incremento de la pensión IMSS Ley 73 son los ajustes por inflación. Cada enero, el IMSS actualiza el monto de las pensiones con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), lo que garantiza que los beneficiarios conserven su poder adquisitivo.

Este proceso se realiza de forma automática y no requiere trámites adicionales por parte del pensionado. Sin embargo, es necesario estar atentos a los comunicados del IMSS, ya que el porcentaje del aumento depende de la inflación registrada durante el año previo.

¿Quiénes pueden pensionarse bajo la Ley 73 del IMSS?

Para acceder a los beneficios de la Ley 73 del IMSS, se deben cumplir los siguientes requisitos clave:

Estar afiliado al IMSS antes del 1 de julio de 1997

Haber cotizado al menos 500 semanas

Tener mínimo 60 años de edad (para pensión por cesantía en edad avanzada) o 65 años (para pensión por vejez)

Haber causado baja en el régimen obligatorio del IMSS

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]