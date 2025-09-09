Ley 73 del IMSS: ¿quiénes son los últimos que se pensionarán bajo este régimen?

GENERANDO AUDIO...

Si te diste de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes del 1 de julio de 1997, entonces te toca pensionarte bajo el régimen de la Ley 73, esto quiere decir que las personas que se registraron en el IMSS después de la fecha mencionada pertenecen a la Ley 97.

¿Quiénes son los últimos que se pensionaron bajo la Ley 73 del IMSS?

Para saber si eres de las últimas personas que tendrán una pensión bajo la Ley 73 del IMSS, es importante que conozcas la fecha en que te dieron de alta en el IMSS, la cual no siempre coincide con la fecha en que comenzaste a trabajar.

Pensión Ley 73: registro en el IMSS antes del 1 de julio de 1997

registro en el IMSS antes del 1 de julio de 1997 Pensión Ley 97: registro en el IMSS después del 1 de julio de 1997

¿Cómo saber cuándo me dieron de alta en el IMSS?

Para conocer cuándo te dieron de alta en el Seguro Social puedes solicitar tu constancia de semanas cotizadas. El documento se obtiene de manera gratuita a través de la página web de Servicios Digitales del IMSS.

Lo único que necesitas es tu CURP, tu Número de Seguridad de Social (NSS) y un correo electrónico al que se te enviará la constancia. O si lo prefieres, acude a la subdelegación del IMSS que te corresponde, de lunes a viernes, en un horario de atención de 8:00 a 15:30 horas, con tu CURP, NSS e identificación oficial.

Requisitos para pensionarte bajo la Ley 73

Haber cotizado mínimo 500 semanas (10 años)

(10 años) Estar dentro del periodo de conservación de derechos

Tener 60 años cumplidos para cesantía o 65 para vejez

Estar privado de trabajo al momento de solicitar la pensión

¿Cuánto me toca de pensión bajo la Ley 73 del IMSS?

El monto de tu pensión depende del salario promedio que recibiste durante las últimas 250 semanas cotizadas, aproximadamente 5 años, además de la edad a la que te retiras.

Si decidiste retirarte a los 65 años te toca el 100% de tu salario (pensión por vejez). A las personas que deciden hacerlo antes les toca un porcentaje menor, el cual depende de su edad al momento del retiro (pensión por cesantía).

Pensión por cesantía:

64 años: 95% del salario

63 años: 90% del salario

62 años: 85% del salario

61 años: 80% del salario

60 años: 70% del salario

