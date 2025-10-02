GENERANDO AUDIO...

Pensión en la Ley 73 del IMSS está apunto de despedirse. Fotos: Cuartoscuro

La Ley 73 del IMSS es el régimen de pensiones más buscado por los trabajadores en México debido a sus beneficios, pero está en su fase final. Se aplica exclusivamente a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y, según estimaciones, entre 2039 y 2044 ya no habrá nuevos beneficiarios. A partir de ese momento, la Ley 97 será el único esquema vigente para los trabajadores mexicanos.

El final de un régimen histórico

Desde su creación, la Ley 73 ha permitido que los trabajadores se jubilen con condiciones consideradas más favorables que las de la Ley 97. El esquema fue diseñado bajo un modelo solidario, donde el IMSS y el Gobierno Federal garantizan el pago de las pensiones.

De acuerdo con proyecciones, en los próximos 10 años la mayoría de los afiliados bajo esta ley se habrá retirado. Los últimos beneficiarios corresponden a quienes nacieron en 1979 o antes y comenzaron a cotizar antes de 1997.

Este régimen aplica únicamente a quienes se registraron en el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Para ellos, la pensión se calcula con base en el salario de las últimas semanas cotizadas y solo requieren 500 semanas de cotización para acceder a la jubilación.

Sin embargo, este beneficio terminará cuando ya no haya personas con alta previa a esa fecha.

En ese sentido, si una persona que empezó a cotizar con 18 años en junio de 1997 (el último mes posible) tendría derecho al régimen de 1973, y podría jubilarse a los 60 o 65 años, es decir, entre 2039 y 2044.

Ventajas de la Ley 73 frente a la Ley 97

Uno de los puntos clave de la Ley 73 es que la pensión se calcula con base en el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas, es decir, aproximadamente cinco años, además del número total de semanas trabajadas.

Beneficios principales de la Ley 73:

Pensión vitalicia garantizada por el Estado

Incrementos anuales vinculados al salario mínimo

Acceso a servicios médicos para el trabajador y sus familiares

para el trabajador y sus familiares Pensión por viudez, orfandad e invalidez en caso de contingencias

En cambio, la Ley 97 funciona bajo un esquema de cuentas individuales administradas por Afores, en el que la pensión depende directamente del ahorro acumulado y de la rentabilidad obtenida.

Diferencias clave entre Ley 73 y Ley 97 del IMSS

Ley 73 del IMSS

Cotización antes del 1 de julio de 1997

Edad mínima de 65 años para solicitar pensión

para solicitar pensión Mínimo de 500 semanas cotizadas

El pago de la pensión está garantizado por el IMSS y el Gobierno

Ley 97 del IMSS

Cotización a partir del 1 de julio de 1997

Edad mínima de 65 años

Mínimo de 1,250 semanas cotizadas

La pensión depende del saldo en la Afore y de los rendimientos

La última generación con derecho a Ley 73

Los únicos trabajadores que todavía pueden acceder a la Ley 73 son aquellos que iniciaron su vida laboral antes de 1997. En términos prácticos, se trata de personas nacidas en 1979 o antes, siempre y cuando hayan registrado semanas de cotización previas a esa fecha.

Para pensionarse bajo este régimen se requiere:

Tener al menos 60 años (con porcentaje creciente hasta los 65).

(con porcentaje creciente hasta los 65). Contar con 500 semanas cotizadas como mínimo.

como mínimo. Mantener la conservación de derechos, que corresponde a la cuarta parte del tiempo cotizado.

No estar afiliado al IMSS en el momento de solicitar la pensión.

¿Qué ocurrirá después de 2039?

Aunque ya no se admitirán nuevos pensionados, la Ley 73 del IMSS no desaparecerá por completo. Las pensiones ya otorgadas seguirán vigentes, y los beneficiarios conservarán sus derechos adquiridos.

Sin embargo, para los trabajadores más jóvenes el único camino será la Ley 97, donde la calidad del retiro dependerá del ahorro acumulado en su cuenta individual, las aportaciones voluntarias y la rentabilidad de la Afore.

Esto significa que las nuevas generaciones deberán planear con anticipación su retiro y fortalecer sus estrategias de ahorro, ya que el Estado dejará de asumir la responsabilidad directa en el pago de pensiones.