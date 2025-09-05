GENERANDO AUDIO...

Pensión ley 73 IMSS. Foto: Cuartoscuro

Muchos mexicanos buscan llegar al final de su vida laboral con una pensión que cubra sus necesidades sin presiones financieras.

Para quienes están bajo el régimen de pensiones de la Ley 73 del IMSS, es posible aumentar el monto mensual de la pensión, asegurando una mejor estabilidad económica durante el retiro.

Incremento de pensión por registro de beneficiarios

El IMSS indica que la inclusión de beneficiarios económicos es una de las estrategias más efectivas para aumentar la pensión. Este registro considera cónyuge, concubina o concubinario, hijos menores de 16 años, estudiantes hasta los 25 años, hijos con discapacidad permanente y, en ausencia de pareja o hijos, padres dependientes económicamente.

Cada beneficiario puede generar un aumento de hasta 10% adicional, aplicable a hijos menores, estudiantes, personas con discapacidad o padres dependientes y 15% para esposa o cónyuge. Incluso se indica que se puede otorgar un apoyo económico en caso de que el pensionado no cuente con beneficiarios.

La documentación necesaria para este trámite incluye actas de nacimiento y matrimonio, CURP, identificación oficial y comprobantes escolares, y se realiza de manera presencial en la oficina del IMSS correspondiente, aunque cada caso debe revisarse concretamente en el sitio oficial del IMSS.

Una corrección en tu información puede mejorar el monto

El cálculo de la pensión depende directamente de la información registrada: semanas cotizadas, salario promedio y edad de retiro. Si se detectan inconsistencias, es posible solicitar una revisión formal, que puede derivar en un recálculo del monto mensual y reflejar un aumento significativo.

La pensión también se ajusta automáticamente

El IMSS aplica incrementos automáticos por inflación cada enero, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), sin necesidad de trámite adicional.

Además, quienes aún no se pensionan pueden mejorar el monto final incrementando el salario base durante los últimos cinco años de cotización, lo que influye directamente en el cálculo de la pensión bajo Ley 73.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]