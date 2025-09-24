¿Me quitan la pensión del ISSSTE si no tramito la nueva credencial?

GENERANDO AUDIO...

Revisa siempre las fuentes oficiales. Foto: Gettyimages

En los últimos días, en redes sociales empezó a viralizarse el rumor que las personas jubiladas y pensionadas del ISSSTE debían tramitar una nueva credencial con vigencia permanente para poder cobrar su pensión a partir de octubre. La versión generó preocupación y muchas dudas entre los derechohabientes.

Ante esto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) emitió un comunicado en el que aclara la verdad sobre esta falsa noticia.

¿Debo tramitar una nueva credencial para que no me quiten mi pensión del ISSSTE?

La respuesta es no. De acuerdo con el boletín informativo de ISSSTE, los pagos de pensiones son un derecho constitucional garantizado y no dependen de la obtención de una nueva credencial con vigencia permanente. Por lo tanto, ninguna persona corre riesgo de quedarse sin su pensión por este motivo.

Además, el instituto recalcó que desde 2014 se eliminó el pase presencial, es decir, ya no es necesario presentar comprobantes de supervivencia para seguir recibiendo el pago.

Por otra parte, cabe destacar que no existen sanciones legales ni advertencias contra quienes no hagan este trámite inexistente, ya que la supuesta medida no forma parte su política institucional, la cual busca “un trato digno y sin obstáculos hacia sus afiliados”.

Ante esto, el ISSSTE pidió a los ciudadanos que cuenten con pensión, no dejarse engañar por mensajes falsos y consultar siempre las fuentes oficiales.

Por lo que, si eres pensionado o jubilado del ISSSTE, puedes estar tranquilo, pues tu pensión no está en riesgo de ser cancelada por no tramitar la mencionada credencial nueva.

