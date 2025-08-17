Modalidad 40: ¿Cómo realizar el pago en línea y aumentar tu pensión?

GENERANDO AUDIO...

La Modalidad 40 se puede pagar en línea. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los pensionados que están inscritos en la Modalidad 40, también conocida como “Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio“, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuentan con la posibilidad de realizar el pago mensual en línea a través del servicio SPEI, por lo que ya no es necesario acudir a las ventanillas bancarias.

¿Cómo pagar en línea la Modalidad 40 del IMSS?

Para pagar en línea la Modalidad 40 del IMSS debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al portal o app de tu banco

Elige la opción “Pagos por SPEI ” o “Transferencia a otros bancos”

” o “Transferencia a otros bancos” Usa los datos que aparecen en el talón o recordatorio de pago mensual (llegan al correo si te diste de alta en línea, o puedes recogerlos en tu subdelegación si el trámite fue presencial)

o recordatorio de pago mensual (llegan al correo si te diste de alta en línea, o puedes recogerlos en tu subdelegación si el trámite fue presencial) Realiza el pago y guarda el comprobante o toma captura de pantalla por si necesitas hacer alguna aclaración con el IMSS

¿Quiénes pueden inscribirse a la Modalidad 40 del IMSS y cuáles son los requisitos?

La página oficial del IMSS indica que a la Modalidad 40 se pueden incorporar las personas que cotizaron antes del 1 de julio de 1997, es decir, los que forman parte de la Ley del Seguro Social de 1973, o bien aquellas que están sujetas a la ley vigente.

Este esquema aplica para trabajadores que:

Estén dados de baja del régime n obligatorio del IMSS

n obligatorio del IMSS Tengan al menos 52 semanas cotizadas antes de la baja

antes de la baja No hayan pasado más de cinco años desde su última cotización

Documentos para inscribirse a la Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico

Documentos en Subdelegación

Identificación oficial vigente. Original y una copia

Escrito libre solicitando la inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, con firma autógrafa o huella digital. Original y una copia

Comprobante de domicilio. Original y una copia

¿Cuánto cuesta pagar bajo la Modalidad 40 del IMSS?

El pago de las cuotas de la Modalidad 40 se realiza mensualmente y corresponde al monto del salario con el que se decide cotizar, que no puede ser menor a aquel con el que se estaba inscrito en la fecha de la baja de tu último trabajo y no puede ser mayor al tope que marca el artículo 28 de la Ley del Seguro Social.

