Foto: Cuartoscruo

La Modalidad 40 del IMSS es una opción que permite a los asegurados continuar con aportaciones voluntarias tras dejar de trabajar formalmente, con el objetivo de incrementar el monto de su pensión futura. Sin embargo, existe un requisito clave: no deben pasar más de cinco años desde la última cotización para mantener el derecho a inscribirse.

Plazo máximo de inscripción en Modalidad 40

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que, al dejar de cotizar, los interesados tienen un periodo máximo de cinco años para registrarse en la Modalidad 40. Si este plazo se excede, se pierde la vigencia de derechos y, por lo tanto, la posibilidad de obtener una pensión bajo este esquema.

Por ejemplo, si una persona dejó de cotizar en 2019 y busca inscribirse en 2025, ya no estaría dentro del tiempo permitido para aplicar a la Modalidad 40 y conservar la opción de pensionarse por este mecanismo.

Quiénes pueden aplicar a la Modalidad 40

Podrán registrarse las personas que:

No tengan un aseguramiento vigente como trabajador subordinado.

Cuenten con al menos 52 semanas de cotización en los últimos cinco años.

Paguen el aseguramiento con base en el último salario de cotización o uno mayor, sin exceder las 25 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

La Modalidad 40 aplica únicamente para quienes cotizan bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

Pensión de hasta 60 mil pesos en Modalidad 40

En redes sociales circula información sobre pensiones elevadas bajo esta modalidad. El IMSS señaló que es posible alcanzar montos superiores a los 30 mil o 40 mil pesos, e incluso llegar a 60 mil pesos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

Pertenecer al Régimen 73.

Haber trabajado antes del 1 de julio de 1997.

Tener al menos 500 semanas cotizadas.

Contar con más de 2,000 semanas de cotización.

Registrar en los últimos cinco años previos al trámite de pensión un salario cercano al tope de 25 UMAS.

El IMSS recomendó a las personas interesadas en la Modalidad 40 verificar sus semanas cotizadas y su régimen de afiliación antes de iniciar el proceso, así como cumplir con el plazo de cinco años para evitar perder el derecho a pensión.