Hay diferentes tipos de pensiones si cotizaste en Afore. Foto: Cuartoscuro

Si eres trabajador y cotizas en una Afore, debes conocer las opciones de pensión que puedes obtener al cumplir los requisitos del régimen de cuentas individuales. El monto de tu pensión dependerá directamente de los recursos que hayas acumulado en tu Cuenta Individual, propiedad del trabajador, y de tu historial de cotización.

En el régimen de Cuentas Individuales, existen distintas modalidades de pensión que se adaptan a la edad, tiempo de cotización y saldo acumulado en la Afore. Conocerlas te permitirá planear tu retiro y asegurarte un ingreso estable durante la vejez.

Tipos de pensión disponibles según tu Afore

Renta vitalicia: contratada con una aseguradora, garantiza un pago mensual durante toda la vida del trabajador utilizando los recursos de tu Cuenta Individual .

contratada con una aseguradora, garantiza un pago mensual durante toda la vida del trabajador utilizando los recursos de tu . Retiro anticipado: permite pensionarse antes de la edad establecida, siempre que la renta vitalicia calculada supere en 30 % la Pensión Garantizada .

permite pensionarse antes de la edad establecida, siempre que la renta vitalicia calculada supere en . Retiro programado: pagado directamente por la Afore con tu saldo; cuando los recursos se agotan, termina el pago.

Requisitos para acceder a la pensión

Edad mínima: 60 años.

60 años. IMSS: 850 semanas cotizadas en 2025, aumentando 25 semanas por año hasta llegar a mil semanas en 2031.

850 semanas cotizadas en 2025, aumentando 25 semanas por año hasta llegar a en 2031. ISSSTE: 25 años de servicio.

Si cumples con la edad y el tiempo de cotización, pero tus recursos son insuficientes para una renta vitalicia, recibirás una Pensión Garantizada, financiada primero con tu Afore y posteriormente con recursos del Gobierno Federal.

En caso de cumplir la edad, pero no las semanas requeridas, obtendrás una Negativa de Pensión, que te permite retirar todo tu saldo de la Cuenta Individual, pero sin derecho a recibir pagos mensuales.

