Mujeres con Bienestar Edomex. Foto: Cuartoscuro

El programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México está por entregar su penúltimo pago del año 2025, pero para muchas beneficiarias será también su último depósito, ya que después serán dadas de baja del apoyo.

¿Quiénes reciben su último pago en octubre 2025?

De acuerdo con lo informado por el delegado de Bienestar en el Estado de México, Juan Carlos Romero González, las mujeres que van a recibir por última vez su apoyo de 2,500 pesos en octubre son:

Las que cumplen un año dentro del programa en octubre de 2025.

en octubre de 2025. Las que recibieron su sexto pago en agosto de 2025 , ya que ese es el máximo que se puede recibir.

, ya que ese es el máximo que se puede recibir. Las que cumplen entre 60 y 62 años este 2025, porque deberán inscribirse ahora a la Pensión Mujeres Bienestar.

¿Cuándo depositan el pago de octubre 2025?

El depósito del programa se espera que inicie en la primera o segunda semana de octubre 2025, es decir, entre el 1 y el 12 de octubre deberían comenzar a caer los depósitos.

Requisito: activar la tarjeta

Para que las beneficiarias puedan cobrar su último apoyo, es importante que tengan activada su tarjeta del Banco del Bienestar.

Si la tarjeta no está activada, el dinero no podrá llegar a la cuenta.

Calendario de pagos por letra

El dinero se deposita de acuerdo con la letra del primer apellido de cada beneficiaria. Así será el orden:

Grupo 1: de la letra A a la D

de la letra Grupo 2: de la letra E a la H

de la letra Grupo 3: de la letra I a la M

de la letra Grupo 4: de la letra N a la R

de la letra Grupo 5: de la letra S a la Z

¿Por qué se dará de baja a algunas beneficiarias?

Las mujeres que ya cumplieron el máximo de pagos o que tienen entre 60 y 62 años pasarán al programa de la Pensión Mujeres Bienestar, donde recibirán un apoyo mayor para cubrir sus necesidades básicas.

De esta manera, aunque dejen de recibir Mujeres con Bienestar, seguirán contando con un respaldo económico del Gobierno de México.