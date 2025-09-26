Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿hay pago en octubre?

GENERANDO AUDIO...

Mujeres con Bienestar es un apoyo bimestral. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar, impulsado por el Gobierno del Estado de México, recibieron el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre en este noveno mes del año en curso, informó la Secretaría de Bienestar.

¿En octubre se deposita?

El apoyo económico se otorga de manera bimestral y directa a mujeres de 18 a 63 años en situación de vulnerabilidad, a través de la tarjeta Mujeres con Bienestar.

Por ello, en el mes de octubre no se deposita el apoyo bimestral a septiembre-octubre

Cada beneficiaria recibe 2 mil 500 pesos, mientras que quienes tengan más de una participante a su cargo obtienen un monto adicional por cada estudiante inscrito en el programa. Además, las beneficiarias pueden acceder a otros servicios como seguro médico, asesorías legales, psicológicas y financieras, así como tarifas especiales en transporte público.

De acuerdo con la secretaria Ariadna Montiel Reyes, las mujeres cuyo apellido comience con las letras W, X, Y o Z se les depositó su pago el 25 de septiembre. El calendario de pagos se organiza en cinco grupos según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria, asegurando que el apoyo llegue de manera ordenada y sin intermediarios.

Para conocer si el depósito de octubre ya se realizó, las beneficiarias pueden:

Revisar su saldo en cajeros automáticos con su tarjeta y NIP

Consultar la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx

con usuario y contraseña

Utilizar la aplicación oficial Mujeres con Bienestar, disponible en Android

Enviar la palabra “Saldo” al número de WhatsApp 525593372498

Llamar sin costo al 800 953 77 71

El programa tiene como objetivo aumentar los ingresos de mujeres en situación de pobreza y sin acceso a la seguridad social, asegurando que el recurso llegue directamente a las beneficiarias y ofreciendo servicios integrales enfocados en su bienestar.