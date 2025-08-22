Mujeres con Bienestar Edomex: cómo verificar si cobrarás en agosto
En agosto, la Secretaría del Bienestar del Estado de México realizará el cuarto pago del programa Mujeres con Bienestar 2025, dirigido a mujeres de 18 a 62 años. Muchas beneficiarias aún desconocen si recibirán el depósito, por lo que existen diferentes métodos oficiales para consultar su estatus sin salir de casa.
El programa otorga un apoyo económico de 2 mil 500 pesos por dispersión, y además está destinado a brindar asistencia integral a las beneficiarias. No todas podrán recibir el cuarto pago, dependiendo de las reglas de operación y del historial de pagos anteriores.
Cómo consultar tu estatus en Mujeres con Bienestar
La Secretaría del Bienestar Edomex pone a disposición de las beneficiarias varios canales de consulta:
- Vía telefónica: Llamando al número oficial 559-370-1223 se puede verificar el registro y aclarar dudas relacionadas con el programa
- Consulta en línea (para quienes ingresaron por primera vez): Ingresando a registerboom.mujeresbienestar.com las solicitantes pueden verificar su estatus mediante su número de folio y el número de celular registrado durante el prerregistro. Para ello:
- Escribe tu número de folio y número de celular completo
- Marca la casilla “no soy un robot”
- Da clic en “continuar”
- El sistema mostrará tu estado dentro del programa, incluyendo si tu pago será depositado
Quiénes no recibirán el cuarto pago
El depósito correspondiente a julio-agosto 2025 no será entregado a:
- Beneficiarias que en julio 2025 cumplieron un año en el programa
- Mujeres que en junio 2025 recibieron su sexto pago, ya que el máximo por persona es de seis dispersiones
- Beneficiarias que cumplen de 60 a 62 años este año. Estas deben registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar, cuya convocatoria inicia en agosto de 2025, para continuar recibiendo apoyo
Consultar de forma anticipada el estatus permite a las mujeres organizar sus trámites y conocer si califican para los apoyos posteriores, evitando desplazamientos innecesarios y garantizando el acceso oportuno al beneficio.