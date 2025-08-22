GENERANDO AUDIO...

En agosto llega cuarto pago de Mujeres con Bienestar Edomex. Foto: Cuartoscuro

En agosto, la Secretaría del Bienestar del Estado de México realizará el cuarto pago del programa Mujeres con Bienestar 2025, dirigido a mujeres de 18 a 62 años. Muchas beneficiarias aún desconocen si recibirán el depósito, por lo que existen diferentes métodos oficiales para consultar su estatus sin salir de casa.

El programa otorga un apoyo económico de 2 mil 500 pesos por dispersión, y además está destinado a brindar asistencia integral a las beneficiarias. No todas podrán recibir el cuarto pago, dependiendo de las reglas de operación y del historial de pagos anteriores.

Cómo consultar tu estatus en Mujeres con Bienestar

La Secretaría del Bienestar Edomex pone a disposición de las beneficiarias varios canales de consulta:

Vía telefónica: Llamando al número oficial 559-370-1223 se puede verificar el registro y aclarar dudas relacionadas con el programa

Llamando al número oficial 559-370-1223 se puede verificar el registro y aclarar dudas relacionadas con el programa Consulta en línea (para quienes ingresaron por primera vez): Ingresando a registerboom.mujeresbienestar.com las solicitantes pueden verificar su estatus mediante su número de folio y el número de celular registrado durante el prerregistro. Para ello: Escribe tu número de folio y número de celular completo Marca la casilla “no soy un robot” Da clic en “continuar” El sistema mostrará tu estado dentro del programa, incluyendo si tu pago será depositado

Ingresando a registerboom.mujeresbienestar.com las solicitantes pueden verificar su estatus mediante su número de folio y el número de celular registrado durante el prerregistro. Para ello:

Quiénes no recibirán el cuarto pago

El depósito correspondiente a julio-agosto 2025 no será entregado a:

Beneficiarias que en julio 2025 cumplieron un año en el programa

cumplieron un año en el programa Mujeres que en junio 2025 recibieron su sexto pago, ya que el máximo por persona es de seis dispersiones

recibieron su sexto pago, ya que el máximo por persona es de seis dispersiones Beneficiarias que cumplen de 60 a 62 años este año. Estas deben registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar, cuya convocatoria inicia en agosto de 2025, para continuar recibiendo apoyo

Consultar de forma anticipada el estatus permite a las mujeres organizar sus trámites y conocer si califican para los apoyos posteriores, evitando desplazamientos innecesarios y garantizando el acceso oportuno al beneficio.

