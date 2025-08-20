GENERANDO AUDIO...

El programa Mujeres con Bienestar Edomex otorga un apoyo económico bimestral de 2,500 pesos a mujeres en situación de vulnerabilidad del Estado de México.

Sin embargo, algunas beneficiarias tienen dudas sobre si siguen registradas en el padrón y cómo confirmar que recibieron su pago.

Cómo saber si aún eres beneficiaria

Existen varios canales oficiales para consultar el estatus del programa:

Sitio web oficial : En cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx, con correo y contraseña registrados, se puede verificar el saldo y movimientos.

: En cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx, con correo y contraseña registrados, se puede verificar el saldo y movimientos. App Mujeres con Bienestar : Disponible para Android, permite revisar saldo y depósitos de manera rápida y segura.

: Disponible para Android, permite revisar saldo y depósitos de manera rápida y segura. WhatsApp : Agregando el número +52 55 9337 2498 y enviando la palabra Saldo se recibe la información actualizada.

: Agregando el número +52 55 9337 2498 y enviando la palabra Saldo se recibe la información actualizada. Línea telefónica : Marcando al 800 953 77 71 se ofrece atención personalizada sobre pagos y dudas.

: Marcando al 800 953 77 71 se ofrece atención personalizada sobre pagos y dudas. Cajeros automáticos: Con la tarjeta del programa se puede consultar el saldo en bancos como Santander, BBVA, HSBC y Banamex (se recomienda verificar posibles comisiones).

Motivos de baja del programa

Algunas mujeres ya no aparecen en el padrón del programa. Las principales razones son:

Haber recibido los seis pagos bimestrales permitidos.

Cumplir el tiempo máximo de permanencia (un año en zonas urbanas y dos en zonas rurales).

Haber cumplido 60 años, lo que implica la transición al programa federal de pensión.

En caso de dudas sobre el estatus, también se puede llamar al número 55 9370 0924 para confirmar si aún se forma parte del padrón.

Mantente informada

Las beneficiarias del programa cuentan con varias herramientas para revisar si ya recibieron su apoyo y si siguen dentro del padrón. Esto permite planificar mejor el uso del dinero y asegurarse de recibir todos los depósitos que correspondan.