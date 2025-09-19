Mujeres con Bienestar Edomex: ¿cuándo toca el siguiente pago para las beneficiarias?

GENERANDO AUDIO...

Mujeres con Bienestar Edomex. Foto: CUARTOSCURO

El programa Mujeres con Bienestar Edomex sigue en marcha, y para el caso de estas personas beneficiarias, el calendario de pagos se efectúa según la primera letra de su apellido paterno.

Dicho programa tiene como propósito contribuir a elevar el ingreso económico de las mujeres de 18 a 62 años de edad que habitan en el Estado de México, que se encuentren en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social, mediante el otorgamiento de transferencias monetarias y servicios para el bienestar.

¿Cuándo toca el siguiente pago?

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, compartió en redes sociales el calendario que corresponde a los programas de pensión Mujeres con Bienestar, Adultos Mayores, Personas con discapacidad y Madres trabajadoras:

A: lunes 1

B: martes 2

C: miércoles 3 y jueves 4

D, E, F: viernes 5

G: lunes 8 y martes 9

H, I, J, K: miércoles 10

L: jueves 11

M: viernes 12 y lunes 15

N, Ñ, O: miércoles 17

P, Q: jueves 18

R: viernes 19 y lunes 22

S: martes 23

T, U, V: miércoles 24

W, X, Y, Z: jueves 25

“Del 1 al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre-octubre de la #PensiónMujeresBienestar, #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad y de #MadresTrabajadoras.” Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México

Plan de cobertura

El programa Mujeres con Bienestar Edomex cubre los 125 municipios de la entidad, dando atención a su población objetivo, en congruencia con lo dispuesto en los artículos 6 y 12 fracción II y II bis de la Ley. Además, las autoridades recuerdan que, a partir del día del depósito, los beneficiarios podrán disponer de sus recursos.

¿De cuánto es el apoyo de Mujeres con Bienestar Edomex?

El apoyo económico es de 2 mil 500 pesos bimestrales, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada.