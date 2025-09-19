Mujeres con Bienestar Edomex: ¿cuándo toca el siguiente pago para las beneficiarias?
El programa Mujeres con Bienestar Edomex sigue en marcha, y para el caso de estas personas beneficiarias, el calendario de pagos se efectúa según la primera letra de su apellido paterno.
Dicho programa tiene como propósito contribuir a elevar el ingreso económico de las mujeres de 18 a 62 años de edad que habitan en el Estado de México, que se encuentren en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social, mediante el otorgamiento de transferencias monetarias y servicios para el bienestar.
¿Cuándo toca el siguiente pago?
Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, compartió en redes sociales el calendario que corresponde a los programas de pensión Mujeres con Bienestar, Adultos Mayores, Personas con discapacidad y Madres trabajadoras:
- A: lunes 1
- B: martes 2
- C: miércoles 3 y jueves 4
- D, E, F: viernes 5
- G: lunes 8 y martes 9
- H, I, J, K: miércoles 10
- L: jueves 11
- M: viernes 12 y lunes 15
- N, Ñ, O: miércoles 17
- P, Q: jueves 18
- R: viernes 19 y lunes 22
- S: martes 23
- T, U, V: miércoles 24
- W, X, Y, Z: jueves 25
[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¿Cómo saber la fecha para recibir tarjeta de Mujeres con Bienestar Edomex?]
“Del 1 al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre-octubre de la #PensiónMujeresBienestar, #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad y de #MadresTrabajadoras.”Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México
[TE PODRÍA INTERESAR: IMSS confirma depósito de pensión en octubre 2025; aplica a Ley 73 y 97]
Plan de cobertura
El programa Mujeres con Bienestar Edomex cubre los 125 municipios de la entidad, dando atención a su población objetivo, en congruencia con lo dispuesto en los artículos 6 y 12 fracción II y II bis de la Ley. Además, las autoridades recuerdan que, a partir del día del depósito, los beneficiarios podrán disponer de sus recursos.
¿De cuánto es el apoyo de Mujeres con Bienestar Edomex?
El apoyo económico es de 2 mil 500 pesos bimestrales, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada.