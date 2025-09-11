GENERANDO AUDIO...

Mujeres con bienestar Edomex. Foto: Cuartoscuro

La entrega de tarjetas del programa Mujeres con Bienestar Edomex continúa durante septiembre de 2025. Este miércoles se realizaron eventos en Toluca para entregar el plástico a beneficiarias que se inscribieron en septiembre, octubre y noviembre de 2023, casi dos años después de su registro en el programa Mujeres con Bienestar Edomex.

¿Qué es el programa Mujeres con Bienestar?

Se trata de una estrategia del Gobierno del Estado de México para elevar el ingreso de mujeres de 18 a 62 años en situación de pobreza o carencia social. El apoyo es de 2 mil 500 pesos bimestrales, entregados a través de la tarjeta, lo que suma un total de 15 mil pesos en un año (seis entregas).

Entrega de tarjetas en septiembre

El secretario de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González, encabezó el evento de entrega en Toluca y explicó que acudió personalmente para explicar el retraso en la entrega.

“Cuando abrimos el programa, nunca pensó nuestra querida gobernadora que iban a inscribirse más de 2 millones de mujeres. Entonces, todas tienen un folio”, dijo el funcionario.

Detalló que poco a poco se incorporan las mujeres que ya tienen folio para que todas puedan recibir el apoyo.

¿Hubo nuevo registro?

El Gobierno del Estado de México no ha abierto un nuevo registro para el programa. Las tarjetas que se entregan en septiembre corresponden a mujeres que ya cuentan con folio desde la primera convocatoria.

Las autoridades advierten sobre posibles fraudes de personas que aseguran que hay un registro nuevo, para esto es importante visitar el sitio oficial: https://mujeresconbienestar.gob.mx/ para evitar fraudes con respecto al programa.

¿Qué hacer si ya tengo folio?

Si ya cuentas con folio, los pasos a seguir son: