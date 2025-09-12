Mujeres con Bienestar Edomex: ¿habrá pago durante el mes de septiembre?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Durante el mes de septiembre no habrá pago de Mujeres con Bienestar, el programa del Gobierno del Estado de México que otorga 2 mil 500 pesos bimestrales a las mujeres en condición de pobreza. El pago más reciente se realizó en agosto pasado, por lo que este mes no hay depósito bancario para las beneficiarias.

¿Cuándo sería el próximo pago del programa?

El pago del programa Mujeres con Bienestar se hace de manera bimestral. El pasado mes de agosto se realizó el pago correspondiente al bimestre julio-agosto. Lo más probable es que el siguiente pago (septiembre-octubre) se vea reflejado durante octubre próximo.

A las beneficiarias del programa se les recomienda estar al pendiente de la información de las cuentas oficiales, para conocer la fecha confirmada del próximo pago.

¿Qué es el programa Mujeres con Bienestar?

Mujeres con Bienestar es un programa social del Gobierno del Estado de México que entrega 2 mil 500 pesos bimestrales a las mujeres de entre 18 y 62 años de edad que se encuentren en condición de pobreza y carecen de seguridad social.

Además del apoyo económico, las personas inscritas cuentas con otros beneficios:

Consultas médicas y psicológicas gratuitas

Asesoría legal

Seguro de vida

Descuentos en productos y servicios

Cursos y capacitaciones para el autoempleo

Acceso a actividades deportivas y culturales

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]