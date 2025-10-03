Mujeres con Bienestar Edomex: penúltimo pago 2025, fechas y detalles

GENERANDO AUDIO...

Mujeres Bienestar depósito en Edomex. Foto: Secretaría del Bienestar Edomex

El programa Mujeres con Bienestar Estado de México (Edomex) anunció que su penúltimo pago del año 2025 será depositado durante la primera o segunda semana de octubre, es decir, entre el 1 y el 12 de octubre se espera la dispersión de recursos.

De acuerdo con la información oficial, las beneficiarias deberán contar con la tarjeta del Banco del Bienestar activada, ya que en caso contrario los depósitos no podrán realizarse.

Calendario de pagos por apellido en Mujeres Bienestar Edomex

El orden de los depósitos del programa Mujeres Bienestar Edomex dependerá de la letra inicial del primer apellido de cada beneficiaria. El esquema definido será el siguiente:

Grupo 1: de la letra A la D

Grupo 2: de la letra E a la H

Grupo 3: de la letra I a la M

Grupo 4: de la letra N a la R

Grupo 5: de la letra S a la Z

Requisitos para recibir el apoyo Mujeres con Bienestar

La Secretaría de Bienestar informó que la activación de la tarjeta bancaria es indispensable para poder disponer del depósito. “Si la tarjeta no está activada, el dinero no podrá llegar a la cuenta”, enfatizó la dependencia.

Además, se recordó que las mujeres que cumplen entre 60 y 62 años y que ya recibieron el máximo de pagos serán incorporadas al esquema de Pensión Mujeres Bienestar, con un apoyo mayor para cubrir sus necesidades.

Baja de beneficiarias y transición a Pensión Mujeres Bienestar

Las autoridades precisaron que el cambio al programa de Pensión Mujeres Bienestar no representa la pérdida del respaldo económico, sino una transición hacia un beneficio de mayor monto. “Aunque dejen de recibir Mujeres con Bienestar, seguirán contando con un apoyo económico”, indicó el comunicado.