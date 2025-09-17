GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro | Archivo

Las tarjetas de Mujeres con Bienestar del Estado de México (Edomex) continúa para las mujeres que se inscribieron en el programa durante la convocatoria en septiembre, octubre y noviembre de 2023.

¿Cómo saber cuándo toca recibir la tarjeta de Mujeres con Bienestar Edomex?

De acuerdo con la información de las autoridades, si después de las etapas del proceso eres elegible para el Programa Mujeres con Bienestar, te llegará un mensaje al correo electrónico y número celular registrados, en donde se detallará el lugar, fecha y hora para recoger la tarjeta.

Hasta el momento, autoridades han entregado tarjetas en puntos como Toluca, la capital del Estado de México.

La gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, destaca que el programa apoya a 650 mil mujeres y ayuda en el acceso a servicios de salud, educación y bienestar de las mujeres jefas de familia.

[TE PUEDE INTERESAR: Así puedes calcular tus semanas cotizadas para obtener pensión IMSS]

¿De cuánto es el apoyo de Mujeres con Bienestar Edomex?

El apoyo económico es de 2 mil 500 pesos bimestrales, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada. De acuerdo con las autoridades mexiquenses, la fecha en que se entregará el apoyo dependerá del grupo al que se pertenezca. Los grupos son según la primera letra del CURP: