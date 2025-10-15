GENERANDO AUDIO...

tarjeta para Pensión Mujeres Bienestar extiende su entrega. Cuartoscuro

La Secretaría del Bienestar informó que el plazo para la entrega de la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar se amplió hasta el 10 de noviembre de 2025. La fecha original para concluir la distribución de los plásticos era el 7 de noviembre, pero el proceso se extenderá algunos días más para garantizar la atención a todas las beneficiarias.

Nueva fecha límite de entrega de la Pensión Mujeres Bienestar

Durante la conferencia matutina del martes 14 de octubre, la secretaria Ariadna Montiel Reyes anunció que el nuevo plazo para entregar las tarjetas será el lunes 10 de noviembre, tres días después de lo previsto originalmente.

La funcionaria recordó que las beneficiarias deben acudir en la fecha que les corresponde y que, en caso de no poder hacerlo, pueden asistir el sábado destinado para personas rezagadas.

“Es importante que se ponga atención a los tiempos porque si no van, hay algún tipo de problema. Entonces ir el día de la cita”, señaló Montiel.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, aproximadamente 2 millones de mujeres de 60 años y más se registraron para recibir este apoyo social, que busca fortalecer su independencia económica.

Qué es la Pensión Mujeres Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa impulsado por el Gobierno de México para reconocer el trabajo y aportación de las mexicanas mayores de 60 años que no cuentan con una pensión contributiva.

El apoyo consiste en 3 mil pesos bimestrales, con el objetivo de contribuir a su bienestar y también reducir las brechas de desigualdad económica.

Con corte al 14 de octubre, el Gobierno de México ha entregado 350 mil 625 tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, informó la Secretaría del Bienestar.

Cómo se entrega la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar

El proceso de entrega se realiza del 10 de octubre al 10 de noviembre en los módulos de la Secretaría del Bienestar, donde las beneficiarias deben acudir en el día y hora asignados.

Para recibir la tarjeta es necesario presentar:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, INAPAM o también cédula profesional)

(INE, pasaporte, INAPAM o también cédula profesional) Talón morado entregado al momento del registro

entregado al momento del registro Asistir en la fecha y hora indicadas en el mensaje SMS

indicadas en el mensaje SMS Permitir la toma de fotografía como comprobante de entrega

Estos requisitos garantizan que la tarjeta se entregue directamente a la beneficiaria y se eviten irregularidades en el proceso.

Cómo saber cuándo recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar

La Secretaría del Bienestar enviará un mensaje de texto con la cita correspondiente, que incluye además de la fecha, la hora y lugar para recoger la tarjeta.

También se habilitó un buscador en línea en el sitio oficial www.gob.mx/bienestar, donde las personas podrán ingresar su CURP para consultar si su tarjeta ya está disponible.