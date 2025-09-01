GENERANDO AUDIO...

El programa Pensión Padres Solteros 2025 el pasado 31 de agosto fue la fecha límite para registrarse en los Módulos de Bienestar. Este apoyo económico entrega hasta 3 mil 700 pesos bimestrales a madres y padres que cumplan con los requisitos establecidos.

¿De cuánto es el apoyo de la Pensión Padres Solteros 2025?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, el programa contempla dos esquemas de apoyo económico:

mil 650 pesos bimestrales para niñas y niños desde recién nacidos hasta un día antes de cumplir 4 años.

para niñas y niños desde recién nacidos hasta un día antes de cumplir 4 años. 3 mil 720 pesos bimestrales para niñas y niños con discapacidad, desde recién nacidos hasta un día antes de cumplir 6 años.

Los padres solteros (madre o padre) deberán cumplir con los siguientes criterios del Apoyo del Bienestar a Madres Solteras y Trabajadoras:

Estar trabajando, estudiando o buscando empleo y no contar con servicios de cuidado infantil del IMSS, ISSSTE u otros

u otros Ser madre, padre solo o tutor de niñas o niños recién nacidos y hasta un día antes de cumplir 4 años, o 6 años en caso de discapacidad

Fechas y horarios de registro

El proceso de inscripción se realizó del 20 al 31 de agosto de 2025, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a domingo.

La atención se organizó conforme a la inicial del primer apellido en los módulos habilitados a nivel nacional.

Requisitos para el registro

Para acceder a la Pensión Padres Solteros 2025, las madres y padres debieron presentar la siguiente documentación en los módulos:

Identificación oficial vigente

CURP del solicitante

CURP del menor a registrar

Acta de nacimiento del menor

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Certificado médico en caso de registrar a niñas o niños con discapacidad

Objetivo del programa

La Pensión Padres Solteros busca garantizar el bienestar de la primera infancia y apoyar a madres y padres en situación de vulnerabilidad. El recurso económico está destinado a contribuir en la salud, educación y desarrollo de las hijas e hijos beneficiarios.