Pago del Bienestar 2025: ¿qué pensiones y becas se depositan en septiembre?

Checa los programas en los que se depositará el apoyo. Foto: Getty Images

Septiembre llega con buenas noticias para millones de beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de México.

La Secretaría de Bienestar confirmó que para este mes se realizarán depósitos de pensiones, becas y apoyos económicos que forman parte del Programa del Bienestar 2025.

Los pagos se harán de manera escalonada y, como en meses anteriores, los beneficiarios deberán estar atentos al calendario oficial, ya que los depósitos suelen organizarse en orden alfabético según la inicial del primer apellido.

Programas que pagan en septiembre 2025

Éstos son los apoyos confirmados para el mes de septiembre:

Pensión Bienestar Adultos Mayores : 6 mil 200 pesos

: 6 mil 200 pesos Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad : 3 mil 200 pesos

: 3 mil 200 pesos Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años) : 3 mil pesos

: 3 mil pesos Apoyo Bienestar para Hijos de Madres Trabajadoras : de mil 650 a 3 mil 720 pesos, según el número de hijos registrados

: de mil 650 a 3 mil 720 pesos, según el número de hijos registrados Beca Jóvenes Construyendo el Futuro : 8 mil 480 pesos entre el 26 y 29 de septiembre, siempre y cuando los beneficiarios cumplan con sus actividades en los centros de trabajo

: 8 mil 480 pesos entre el 26 y 29 de septiembre, siempre y cuando los beneficiarios cumplan con sus actividades en los centros de trabajo Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos, con depósito previo a la primera quincena

Calendario de la Pensión Bienestar septiembre 2025

En próximos días, la Secretaría de Bienestar publicará el calendario de la Pensión Bienestar de Adultos Mayores. Este esquema permite que cada beneficiario conozca el día exacto de su depósito.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene fechas fijas y pagará del 26 al 29 de septiembre, mientras que Sembrando Vida dispersará recursos antes del día 15.

¿Qué becas no tendrán pago este mes?

Las autoridades aclararon que las Becas Benito Juárez y la Beca Rita Cetina no realizarán pagos durante septiembre.

Los depósitos se reanudarán en octubre, tras la pausa por el periodo vacacional de verano.

Recomendaciones a beneficiarios del Bienestar

La Secretaría de Bienestar recordó a los beneficiarios que en caso de robo o extravío de la tarjeta del Banco del Bienestar deben reportarla de inmediato para evitar fraudes.

También pidió mantenerse informados a través de canales oficiales, donde se publicará el calendario de depósitos y cualquier aviso relacionado con los programas sociales.

