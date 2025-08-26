GENERANDO AUDIO...

Millones de adultos mayores pensionados del IMSS y del ISSSTE recibirán un pago doble en septiembre 2025, debido a la coincidencia en las fechas de depósito de su pensión mensual y el apoyo de la Pensión del Bienestar que entrega el Gobierno federal.

Este beneficio no representa un aumento permanente en las pensiones, sino la suma de los depósitos de ambos programas durante el mismo mes.

¿Quiénes recibirán pago doble en septiembre 2025?

El pago doble en septiembre 2025 no aplicará a todos los pensionados, sino únicamente a quienes cumplan dos condiciones:

Estar registrados como pensionados ante el IMSS o el ISSSTE

o el Estar inscritos en el programa federal de la Pensión del Bienestar para adultos mayores de 65 años

La Pensión del Bienestar otorga un apoyo bimestral de 6 mil 200 pesos y, por ejemplo, si se suma a la pensión mínima garantizada del IMSS, estimada en alrededor de 9 mil 412 pesos mensuales, un beneficiario podría alcanzar ingresos aproximados de 15 mil 600 pesos, dependiendo del régimen y del monto base de su pensión.

El siguiente depósito de la Pensión del Bienestar corresponde al bimestre septiembre-octubre.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que su pago de pensiones será el lunes 1 de septiembre de 2025.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también dará el pago de septiembre, pero se adelantará al viernes 29 de agosto de 2025.

Próximos pagos de las pensiones IMSS e ISSSTE 2025

De acuerdo con el calendario oficial, los depósitos del IMSS para el resto del año están programados así:

1 de septiembre

1 de octubre

3 de noviembre

1 de diciembre

El ISSSTE realizará el depósito correspondiente a septiembre el 29 de agosto, y los pagos posteriores se harán en las siguientes fechas:

30 de septiembre (correspondiente a octubre)

30 de octubre (correspondiente a noviembre)

28 de noviembre (correspondiente a diciembre)

Primera quincena de noviembre: primera parte del aguinaldo

Fechas de pago Pensión del Bienestar septiembre 2025

La Pensión del Bienestar aún no ha publicado el calendario de dispersión por apellido para septiembre 2025, pero se prevé que los pagos comiencen el lunes 1 de septiembre.

De esta manera, los beneficiarios que reciban pensión del IMSS o del ISSSTE y estén inscritos en la Pensión del Bienestar recibirán dos depósitos en el mismo periodo.

