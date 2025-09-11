Pago Pensión Bienestar: cuándo cobran los beneficiarios con letra L

GENERANDO AUDIO...

Pensión Bienestar FOTO: Getty Images

Los beneficiarios de las Pensiones Bienestar cuyo apellido inicia con la letra L recibirán su pago del bimestre septiembre-octubre el 11 de septiembre de 2025, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Bienestar. Los depósitos se realizan de forma directa en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de trámites adicionales.

Fechas de pago en septiembre

El pago de las pensiones se lleva a cabo del 1 al 25 de septiembre, siguiendo un orden alfabético:

Inició el 1 de septiembre con las personas cuyo apellido empieza con A.

con las personas cuyo apellido empieza con A. Concluye el 25 de septiembre con los apellidos cuya letra del apellido paterno comience con W, X, Y y Z.

Calendario de pagos

Letra Fecha A Lunes 1 B Martes 2 C Miércoles 3 y jueves 4 D, E, F Viernes 5 G Lunes 8 y martes 9 H, I, J, K Miércoles 10 L Jueves 11 M Viernes 12 y lunes 15 N, Ñ, O Miércoles 17 P, Q Jueves 18 R Viernes 19 y lunes 22 S Martes 23 T, U, V Miércoles 24 W, X, Y, Z Jueves 25

Montos confirmados para septiembre-octubre

Pensión de Personas Adultas Mayores: $6,200 pesos

$6,200 pesos Pensión de Personas con Discapacidad: $3,200 pesos

$3,200 pesos Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos

$3,000 pesos Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: $1,650 pesos

Información para nuevos beneficiarios

Quienes se registraron en agosto de 2025 para la Pensión de Adultos Mayores o Mujeres Bienestar todavía no recibirán depósito, ya que la entrega de tarjetas está en proceso.