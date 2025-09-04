GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Este mes de septiembre de 2025 se realiza el depósito de las Pensiones y Programas para el Bienestar, de acuerdo con la letra del primer apellido de cada beneficiario, informó la secretaria Ariadna Montiel Reyes. Los pagos, correspondientes al bimestre septiembre–octubre, se entregan directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Los apoyos que se dispersan este mes son:

Pensión Adultos Mayores: 6 mil 200 pesos.

6 mil 200 pesos. Pensión Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos.

3 mil 200 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos.

3 mil pesos. Bienestar Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1 mil 650 pesos.

Calendario de pagos por apellido

El depósito se hace en orden alfabético, de la siguiente manera:

C: jueves 4

jueves 4 D, E, F: viernes 5

viernes 5 G: lunes 8 y martes 9

lunes 8 y martes 9 H, I, J, K: miércoles 10

miércoles 10 L: jueves 11

jueves 11 M: viernes 12 y lunes 15

viernes 12 y lunes 15 N, Ñ, O: miércoles 17

miércoles 17 P, Q: jueves 18

jueves 18 R: viernes 19 y lunes 22

viernes 19 y lunes 22 S: martes 23

martes 23 T, U, V: miércoles 24

miércoles 24 W, X, Y, Z: jueves 25

Las personas que se registraron en agosto en los programas Adultos Mayores y Mujeres Bienestar no recibirán este pago, ya que la entrega de sus tarjetas está en proceso.

El Gobierno de México recordó que estos apoyos son públicos y no pueden usarse con fines políticos ni electorales.

