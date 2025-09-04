Pagos Bienestar: de 3 mil a 6 mil 200 pesos durante septiembre

| 13:47 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Pagos Bienestar septiembre 2025: montos de hasta 6 mil 200 pesos y calendario de depósitos por apellido del 1 al 25 de septiembre.
Foto: Cuartoscuro

Este mes de septiembre de 2025 se realiza el depósito de las Pensiones y Programas para el Bienestar, de acuerdo con la letra del primer apellido de cada beneficiario, informó la secretaria Ariadna Montiel Reyes. Los pagos, correspondientes al bimestre septiembre–octubre, se entregan directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Los apoyos que se dispersan este mes son:

  • Pensión Adultos Mayores: 6 mil 200 pesos.
  • Pensión Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos.
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos.
  • Bienestar Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1 mil 650 pesos.

Calendario de pagos por apellido

El depósito se hace en orden alfabético, de la siguiente manera:

  • C: jueves 4
  • D, E, F: viernes 5
  • G: lunes 8 y martes 9
  • H, I, J, K: miércoles 10
  • L: jueves 11
  • M: viernes 12 y lunes 15
  • N, Ñ, O: miércoles 17
  • P, Q: jueves 18
  • R: viernes 19 y lunes 22
  • S: martes 23
  • T, U, V: miércoles 24
  • W, X, Y, Z: jueves 25

Las personas que se registraron en agosto en los programas Adultos Mayores y Mujeres Bienestar no recibirán este pago, ya que la entrega de sus tarjetas está en proceso.

El Gobierno de México recordó que estos apoyos son públicos y no pueden usarse con fines políticos ni electorales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

¿Quiénes pueden renovar la visa sin entrevista? Revisa si eres elegible

Nacional

¿Quiénes pueden renovar la visa sin entrevista? Revisa si eres elegible

Notarías con descuentos por el Mes del Testamento 2025: así puedes aprovechar

Nacional

Notarías con descuentos por el Mes del Testamento 2025: así puedes aprovechar

Visita de Marco Rubio es un parteaguas en la relación México-Estados Unidos: Aribel Contreras

Nacional

Visita de Marco Rubio es un parteaguas en la relación México-Estados Unidos: Aribel Contreras

Cómo actualizar tu recibo de luz de CFE para tramitar becas o pensiones

Nacional

Cómo actualizar tu recibo de luz de CFE para tramitar becas o pensiones

Etiquetas: