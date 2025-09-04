Pagos Bienestar: de 3 mil a 6 mil 200 pesos durante septiembre
Este mes de septiembre de 2025 se realiza el depósito de las Pensiones y Programas para el Bienestar, de acuerdo con la letra del primer apellido de cada beneficiario, informó la secretaria Ariadna Montiel Reyes. Los pagos, correspondientes al bimestre septiembre–octubre, se entregan directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.
Los apoyos que se dispersan este mes son:
- Pensión Adultos Mayores: 6 mil 200 pesos.
- Pensión Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos.
- Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos.
- Bienestar Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1 mil 650 pesos.
Calendario de pagos por apellido
El depósito se hace en orden alfabético, de la siguiente manera:
- C: jueves 4
- D, E, F: viernes 5
- G: lunes 8 y martes 9
- H, I, J, K: miércoles 10
- L: jueves 11
- M: viernes 12 y lunes 15
- N, Ñ, O: miércoles 17
- P, Q: jueves 18
- R: viernes 19 y lunes 22
- S: martes 23
- T, U, V: miércoles 24
- W, X, Y, Z: jueves 25
Las personas que se registraron en agosto en los programas Adultos Mayores y Mujeres Bienestar no recibirán este pago, ya que la entrega de sus tarjetas está en proceso.
El Gobierno de México recordó que estos apoyos son públicos y no pueden usarse con fines políticos ni electorales.