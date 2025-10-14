Paso a paso tras recibir la tarjeta de Pensión Mujeres Bienestar  

GENERANDO AUDIO...

La entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar ya está en marcha para aquellas que hicieron su registro en agosto, por ello, es importante saber qué hacer después de tener el plástico en tus manos.

¿Qué hacer después de recibir la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar?

Una vez que se haga entrega de la tarjeta, no se requiere activarla mediante ningún medio. Solamente será necesario esperar a que el monto se empiece a depositar para poder hacer uso de ella.

¿Cómo saber cuándo y dónde debo recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar?

Para saber la fecha exacta, se enviará un mensaje de texto al número registrado, con el día, hora y lugar para recoger la tarjeta, confirmó la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel.

De acuerdo con la dependencia federal, para poder recoger la tarjeta será necesario presentar los siguientes documentos:

Comprobante del trámite

Identificación vigente, original y copia

¿De cuánto es el apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar?

Las mujeres que estén registradas en la pensión recibirán un monto de 3 mil pesos bimestrales. El programa federal está destinado a mujeres de 60 a los 64 años de edad.

De acuerdo con información oficial, las beneficiarias de la Pensión Mujeres del Bienestar, al cumplir 65 años, pasarán automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Para ser parte del apoyo federal, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

Tener entre 60 y 64 años de edad

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

Residir en la República Mexicana

Además, el trámite de registro se realiza cada dos meses, por lo que, autoridades piden a la población interesada mantenerse al pendiente de los diferentes canales de comunicación.