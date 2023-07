Desde septiembre, adultos mayores y personas con discapacidad sólo recibirán pensión en Banco del Bienestar

La Secretaría de Bienestar dejará de usar los bancos privados para el pago de programas sociales, por lo que desde septiembre ya sólo podrás recibir la pensión de adultos mayores y la pensión para personas con discapacidad a través de una tarjeta del Banco del Bienestar.

¿En qué bancos suspenden los depósitos de pensiones?

Aunque BBVA, Citibanamex y Banco Azteca son tres de los más importantes bancos que operan en México, la medida aplica para todas aquellas instituciones bancarias.

Por ello, y así como ocurrió en el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyos beneficiarios no pudieron recibir los recursos correspondientes al bimestre julio-agosto si no recogieron su plástico del Banco del Bienestar, no podrás hacerlo tampoco para el periodo septiembre-octubre si tienes más de 65 años y cobras en efectivo o una persona con discapacidad.

Mientras que la medida tiene que ver con la campaña de bancarización en el país que inició el 14 de noviembre de 2022 y con la que el Gobierno federal busca que los recursos de todos sus programas sociales sean entregados únicamente a través de su institución bancaria, para evitar el uso de intermediarios.

Asimismo, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, ha resaltado que una de las ventajas de las nuevas cuentas, cuyas tarjetas están siendo entregadas a los beneficiarios en los módulos de la dependencia, sin que tengan que tramitarla, es que en ésta no les cobrarán comisiones, mientras que todavía tendrán la posibilidad de hacer retiros tanto en los cajeros automáticos de dicho banco, como en los de otras instituciones privadas, aunque en éstos con una comisión.

Sin embargo, aunque la entrega de las tarjetas para adultos mayores con depósitos en otros bancos concluyó el último día de junio y este 31 de julio finaliza para los adultos mayores que cobraban en efectivo a través de los operativos, así como las personas con discapacidad, todavía puedes pasar a recoger tu plástico en uno de los módulos para rezagados, cuya ubicación puedes localizar a través de este enlace.

Sólo recuerda que si irás por tu nueva tarjeta, o recogerás tu pago en efectivo, debes llevar el expediente que te armaron cuando te inscribiste a la pensión, pues es requisito para la entrega del plástico.

Ahora que si apenas te registrarás en alguna de estas dos pensiones de la Secretaría de Bienestar, no te preocupes, pues ya no te permitirán dar una cuenta a tu nombre, pues automáticamente te asignarán una del Banco del Bienestar.