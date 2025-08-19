Pensión para hombres abre registro; recibirán más de 6 mil pesos

GENERANDO AUDIO...

Pensión para hombres. Foto: Cuartoscuro

Los hombres de 65 años o más pueden recibir arriba de 6 mil pesos de manera bimestral gracias a un programa federal que tiene abierto su registro para los interesados que cumplan con los requisitos de la Pensión de Adultos Mayores.

¿Cuándo hacer el registro a la pensión para adultos mayores?

Será hasta el 30 de agosto la fecha límite para poder registrarse para la pensión de adultos mayores. De acuerdo con Ariadna Montiel Reyes, el plazo para que los adultos mayores se registren, que comenzó el pasado 18 de agosto, está abierto como cada dos meses.

Los módulos para que los hombres interesados se registren estarán laborando en un horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Sin embargo, autoridades recordaron que se debe respetar el calendario de los días de atención dependiendo la letra con la que inicie el primer apellido.

Letras A, B, C son los lunes 18, 25 de agosto

Letras D, E, F, G, H son los martes 19, 26 de agosto

Letras I, J, K, L, M son los miércoles 20, 27 de agosto

Letras N, Ñ, O, P, Q, R son los jueves 21, 28 de agosto

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z son los viernes 22, 29 de agosto

Todas las letras son los sábados 23, 30 de agosto

Requisitos para que los hombres se registren a la pensión

Todos los hombres que estén interesados deben tener 65 años o más para poder ser candidatos a la pensión de adultos mayores. En caso de que cumplir con la edad establecida por las autoridades, se deberán presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Las personas adultas mayores tienen la posibilidad de registrar una persona auxiliar que las represente en los trámites, y debe presentar los mismos documentos.